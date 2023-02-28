На выставке MWC 2023 представлен планшет ZTE Nubia Pad с 3D-экраном

Китайская компания ZTE представила на выставке MWC 2023 планшет Nubia Pad 3D. Он создан на основе технологии, позволяющей просматривать 3D-контент без специальных очков. Об этом пишет Gizchina.

Технология AI Engine Super Bionic Eye использует две фронтальные камеры для наблюдения за глазами пользователя и преобразует стереографические изображения в обычную картинку. Стартап Leia также внес свой вклад в разработку NubiaPad 3D, он создал специальное программное обеспечение для этого планшета.

LeiaTube – один из примеров такой программы. Она конвертирует видео с YouTube в 3D-контент. Другие программы могут переформатировать фотографии и игры в 3D-формат. Планшет также имеет собственный 3D-видеочат LeiaChat. Размер экрана устройства равен 12,4 дюйма и имеет разрешение 2,5K. Есть также две камеры с разрешением 16 или 8 мегапикселей. За производительность Nubia Pad 3D отвечает флагманский чип Snapdragon 888.

По слухам, устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятором емкостью 9070 мАч, способным быстро заряжаться с помощью 33 Вт. зарядки. Планшет будет доступен в Европе с марта по цене 1000 евро, или 79,6 млн. рублей.