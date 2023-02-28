Скандалы: Атомоход

«Росатом» и Борис Зингаревич нашли способ обогатиться на электромобилях

«Росатом» лоббирует субсидии для автозаводов на покупку тяговых аккумуляторов, предназначенных для электромобилей. Зачем? Оказывается, у атомной госкорпорации здесь есть прямой финансовый интерес. Вместе с некоторыми приближёнными к власти предпринимателями.

На недавнем совещании в Минпромторге позицию атомного гиганта озвучила глава входящей в него корпорации ТВЭЛ Наталья Никипелова. Она предложила предоставлять прямые субсидии автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей. Такая же идея продвигается и через Госдуму – в начале февраля она была озвучена на экспертном совете по энергетике.

Споткнулись о Tesla

Лоббистские возможности «Росатома» настолько велики, что можно не сомневаться – деньги на батареи найдутся. Кому же они пойдут? Сейчас в России есть несколько сборочных производств электромобилей, однако все они китайские и соответственно используют китайские батареи. Может быть, «Росатом» печётся не о производителях из Поднебесной? Вряд ли. Скорее дело в том, что дочерняя компания госконцерна под названием «РЭНЕРА» строит завод по производству тяговых аккумуляторов в Калининградской области. Завод ещё не построен, но представители компании уже говорят, что российские аккумуляторы будут дороже китайских. Насколько дороже, не сообщается, но одно это уже заставляет задуматься, насколько они окажутся востребованны на рынке. Кстати, смета на строительство завода уже выросла почти вдвое – до 51 млрд рублей. Около 19 из них даёт «Росатом», 5 млрд – Калининградская область, остальное – кредиты крупнейших банков. Понятно, что суммы эти нужно как-то отбивать. Завод предполагается запустить в 2025 году. Видимо, потому лоббисты «Рос­атома» и начинают готовить почву.

При этом полугосударственное ООО «РЭНЕРА» (считается «дочкой» «Росатома», но его конечные бенефициары в публичных реестрах скрыты) здесь будет действовать не одно. Его технологическим партнёром выступает прописанная в Южной Корее компания Enertech. У этой фирмы долгая история взлётов и падений. Но что важно в данном контексте: в 2021 году «РЭНЕРА» купила 49% этой южнокорейской компании как раз под свой проект в Калининграде. Сумма сделки не разглашалась. Кто выступил продавцом акций, тоже не афишировалось. Но по рынку ходили упорные слухи, что к тому времени почти 90% южнокорейской компании контролировал питерский предприниматель Борис Зингаревич. Если это так, то и деньги «РЭНЕРА» за 49% компании достались именно ему.

Напомним: Зингаревич известен как член совета директоров компании «Илим». Это один из крупнейших производителей целлюлозы в России, в состав учредителей которого в своё время входил на тот момент ещё будущий президент России Дмитрий Медведев.

Зингаревич начал инвестировать в энергетику ещё в начале нулевых. Тогда он купил долю в американской Ener1, а затем получил полный контроль над этой компанией. Она даже получала гранты от американского правительства в размере 118,5 млн долларов, но к концу 2011 года скатилась в убытки и имела 90 млн долларов долгов. Причиной кризиса, предположительно, стали непросчитанные инвестиции в норвежский проект электромобиля City Bee – у скандинавов получилась страшненькая малолитражка с очень скромным запасом хода, которая никак не могла соперничать с Tesla Илона Маска.

В связке с «Автотором»

Выйти из кризиса американской компании Бориса Зингаревича помог российский бизнес. Госбанки реструктурировали часть долга, а госкомпании подкинули заказов. В частности, Федеральная сетевая компания заключила с Ener1 контракт на 40 млн долларов.

Следующий этап развития Ener1 уже сложнее проследить по открытым источникам. Связано это в первую очередь с тем, что компания переместила фокус своих инвестиций в Азию. Известно, например, о создании СП с китайским производителем тяговых батарей Wanxiang.

Южнокорейская Enertech, предположительно, унаследовала капитал Ener1, который остался у российких инвесторов после неудач в Америке и Европе.

Ещё одним партнёром «РЭНЕРА» станет автозавод «Автотор». Эти производственные площадки стоят едва ли не забор к забору, и их совместные планы, в общем-то, не скрываются. Прошлым летом «Автотор» объявил, что через год намерен запустить производство электромобилей. Хотя вряд ли можно предположить, что в холодной России с её неразвитой зарядной инфраструктурой машины на аккумуляторах будут пользоваться огромным спросом. Судя по всему, расчёт делается на закупки таких автомобилей для госструктур, а также каршерингов. В этом плане лоббистский потенциал «Автотора» растёт на глазах. В феврале должность вице-президента калининградской автосборочной компании занял Денис Пак, который до последнего времени руководил департаментом автомобильной промышленности Минпромторга. Напомним, что основателем «Автотора» является тоже мощный лоббист Владимир Щербаков – бывший глава Госплана СССР и член ЦК КПСС.

Тем временем стало известно, что Минтранс давит на местные власти, чтобы те активнее создавали инфраструктуру для электросамокатов в российских городах. Ведомство хочет, чтобы электросамокаты стали альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту, сообщают источники «Коммерсанта». Ведомство явно льёт воду на мельницу фирм, которые занимаются прокатом электросамокатов. Но в перспективе на развитии этого вида транспорта, конечно, смогут заработать и российские производители батарей. Вернее, единственный производитель – ООО «РЭНЕРА», доходы которого делят между собой «Росатом» и Борис Зингаревич.

Кстати

Ещё в 2012 году «Росатом» прорабатывал возможность покупки под свой аккумуляторный проект новосибирской компании «Лиотех», созданной при поддержке «Роснано». Руководимая Анатолием Чубайсом госкорпорация тогда владела 59,99% новосибирского производителя аккумуляторов. «Лиотех» создавался как совместный проект «Роснано» и китайской Thunder Sky. Однако уже к 2013 году что-то пошло не так. Завод хоть и начал выпускать аккумуляторы, но намного меньше проектной мощности. Китайцы вышли из дела, Счётная палата нашла нарушения, а Следком возбудил уголовное дело. Смысл претензий состоял в том, что деньги были растрачены на оборудование, которое не удалось толком использовать. При этом китайцы, получив деньги за поставку производственных линий, отказались выкупать аккумуляторы, как предполагалось ранее. В 2016 году после нескольких остановок «Лиотех», создание которого стоило примерно 14 млрд рублей, начали было банкротить. Но в 2019-м было принято политическое решение спасти завод с уникальными для России технологиями. Его предполагалось загрузить заказами от РЖД и КамАЗа, который тоже анонсировал выпуск электромобилей. Липецкий завод стал закупать аккумуляторы «Лиотеха» для своих электробусов. По итогам 2019 года «Лиотех» отчитался о росте выручки в 1,5 раза, до 400 млн рублей.

В компании начали модернизировать производство и планировать выйти на 600 млн рублей выручки в 2020 году. Однако после ухода Анатолия Чубайса из «Роснано» новосибирский завод мгновенно захирел. Новый менеджмент госкорпорации потребовал с новосибирцев 1 млрд рублей просроченного долга. В результате снова началась процедура банкротства. Сейчас имущество завода продаётся всего за 1 млрд рублей. Но структуры «Росатома» к нему видимого интереса не проявляют. Хотя есть один нюанс. В составе учредителей ООО «РЭНЕРА», о котором мы говорили выше, значится Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК), чьи конечные бенефициары скрыты. Однако известно, что ранее НЗХК был аффилирован с «Роснано» и именно на его базе создавался «Лиотех». Потому можно предположить, что некоторые технологии «Лиотеха» всё же будут использоваться в Калининграде. Кто кому и сколько за это заплатил – остаётся только гадать. Но скорее всего «Росатому» новосибирское наследство «Роснано» ничего не стоило. Предположительно, НЗХК просто внёс свою долю в уставной капитал ООО «РЭНЕРА» своим имуществом. И если речь идёт о производственной линии аккумуляторов, которая уже реально работала, то остаётся вопрос: зачем «РЭНЕРА» покупала южнокорейскую компанию Enertech? Может быть, для того, чтобы пополнить карманы Бориса Зингаревича?

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”