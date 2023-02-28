Гризли разорили лагерь активистов движения за права гризли

В канадской провинции Альберта между населёнными пунктами Хай Левел и Меандер Ривер группа активистов движения Black Bear Lives Matter провела акцию протеста против отмечаемого 27 февраля Всемирного дня белого медведя.

Они считают, что этот день не учитывает видовую идентичность медведей провинции Альберта – гризли.

Мероприятие было прервано нападением группы из двух медведей на лагерь активистов. Они также повредили минивэн съемочной группы телекомпании CBS. Как выяснилось позже, лагерь был неумышленно разбит неподалеку от берлоги, где мать-медведица вместе со своим медвежонком находилась в состоянии зимней спячки.

Представители правозащитной группы объяснили тележурналистам, что хотя пробудившиеся от звуков пикета медведи были в первую очередь заняты поиском пищи и попытками уничтожения источников шума, их появление в лагере движения – свидетельство поддержки.

– Если бы гризли могли говорить, они бы в первую очередь подняли свой голос против явно непропорционального освещения в СМИ проблематики белых медведей в ущерб другим популяциям медведей, – цитирует CBC одного из активистов.

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