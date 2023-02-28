Завтрак для сердца: продукты, с которых стоит начать свой день

Завтрак принято считать самым главным приемом пищи за день. Еда, которую мы съедаем после пробуждения, дает нашему организму энергию для работы и осуществления основных жизненных процессов, к которым относится дыхание и питание клеток.

Доставкой питательных веществ к тканям и клеткам организма занимается кровь. А движение крови в организме регулируется сердцем. Именно поэтому очень важно включать в утреннее меню продукты, которые смогут поддерживать работу самой важной мышцы нашего тела.

Натуральные несладкие овсяные хлопья

Овсянка — отличный источник сложных углеводов, которые постепенно питают организм необходимой энергией. Позавтракав овсянкой, вы будете долго ощущать сытость, будете бодры и активны. Такой завтрак не приводит к резким скачкам уровня сахара в крови, что негативно сказывается не только на работе поджелудочной железы, но и на работе сердца.

Очень важно не допускать резких скачков уровня сахара, так как это приводит к неконтролируемому чувству голода, что в конечном итоге станет причиной лишнего веса и даже ожирения. Лишний вес дает дополнительную нагрузку на сердце, так как ему приходится «обрабатывать» гораздо больше клеток.

Вот почему так важно начинать свой день с завтрака, в состав которого входят полезные сложные углеводы.

Пищевые волокна в овсянке

Овсяные хлопья также богаты натуральным растительным волокном. Это хоть и не питательное, а балластное вещество, которое не усваивается нашим организмом, но оно имеет большое значение не только для правильной работы кишечника, но и для правильного метаболизма жиров.

Пищевые волокна эффективно снижают уровень холестерина и защищают от отложения жировых бляшек в сосудах. Регулярно добавляемая в рацион натуральная растительная клетчатка является лучшей профилактикой сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний. Речь идет об атеросклерозе, гипертонии, инфаркте миокарда и многих других серьезных заболеваниях.

Стоит отметить, что овес является источником витаминов и минералов, которые способствуют хорошей работе сердца и стабилизируют нервную систему. Съедая кашу на завтрак, мы получим не только углеводы и клетчатку, но и ряд витаминов группы В, железо, магний, марганец, цинк и селен, которые необходимы для нормальной работы всех органов и систем нашего организма.

Орехи, миндаль, авокадо и жирная морская рыба

Помимо клетчатки питательным веществом, обеспечивающим оптимальную работу сердца, являются незаменимые жирные кислоты, и в частности омега-3, которые наиболее полезны для сердца.

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Одними из лучших источников этих кислот являются орехи, миндаль, тыквенные семечки, семена подсолнечника, кунжут, а также авокадо и жирная морская рыба.

Как добавить эти продукты в первый прием пищи? Есть много идей. Вот некоторые примеры:

Орехи, миндаль и семена могут стать отличным дополнением к овсянке, йогурту или творогу. Авокадо может стать отличным дополнением к хлебу, из его мякоти мы можем легко приготовить бутербродную пасту. Авокадо хорошо сочетается с овсянкой, йогуртом и творогом. Рыбный паштет, например на основе скумбрии (с добавлением петрушки, лука, зелени, оливок или маринованных огурцов) может покорить многие сердца и вкусы, если не во время первого, то, может быть, второго завтрака. Помимо скумбрии стоит включить в меню лосося, тунца, сельдь и сардины.

Молочные продукты

Качественные натуральные йогурты и творог богаты полезным и легкоусвояемым белком, который необходим всем клеткам организма, в том числе и тем, которые входят в состав сердечно-сосудистой системы. Молочные продукты также содержат витамины группы В, цинк, калий и фосфор. Все эти вещества необходимы для правильной работы нашего сердца.

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Для того чтобы ваше сердце оставалось здоровым, вам стоит отказаться от жирных и сливочных сыров, которые содержат слишком много жира. Однако не стоит есть и обезжиренные продукты, в которых вместо жира используются химические пищевые добавки, улучшающие вкус, но губящие здоровье.

Лучшим выбором будет полужирный творог и качественный натуральный йогурт, в который не добавлялись загустители в виде сухого молока или молочных белков.

Другие кардиозащитные продукты

К нутриентам, благотворно влияющим на работу сердца, относятся сложные углеводы, клетчатка, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, калий, цинк, селен, магний, фосфор, а также фитостеролы, т.е. растительные стеролы и другие антиоксиданты.

Ради здоровья сердца стоит включить в набор для завтрака:

бобовые (богаты фитостеролами), их можно есть, например, в виде хумуса из нута или бобового паштета; бананы и помидоры как ценные источники калия; зеленый чай как источник антиоксидантов, поддерживающих систему кровообращения; летом ягоды как богатый источник антиоксидантов; оливки, оливковое масло и прочие растительные масла холодного отжима.

Как видите, составить меню, которое будет не только вкусным, но и полезным для сердца довольно просто.