 

Песков перенаправил вопрос о связи закрытия неба над Петербургом и инцидента в Белоруссии спецслужбам

28.02.2023, 13:10, Новости дня
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Проведение анализа о возможной связи или ее отсутствии инцидентов в небе над Петербургом и якобы похожего инцидента в Белоруссии – прерогатива спецслужб и Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремль не может анализировать все эти происшествия, этим занимаются спецслужбы, Министерство обороны, поэтому рекомендую обращаться к ним», – ответил Песков на вопрос о том, связывает Кремль происшествие в Петербурге и ситуацию в Белоруссии, передает РИА «Новости».

В понедельник ряд СМИ сообщил о том, что на аэродром под Минском в прошлые выходные якобы было совершено нападение. Белоруссия опровергла эти заявления, а в Кремле отказались от комментариев на эту тему.

Во вторник в руководстве Петербурга сообщали о временном закрытии неба над аэропортом Пулково. Представитель экстренных служб указывал, что небо над Петербургом было закрыто якобы из-за неизвестного объекта. Через некоторое время ограничения на полеты сняли.

Позже Минобороны уточнило, что небо над городом закрывали из-за тренировки сил ПВО Западного военного округа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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