МИД: Арабские страны занимают взвешенную позицию по Украине

Несмотря на колоссальное давление коллективного Запада, арабские страны занимают сбалансированную позицию по ситуации на Украине, зачитал замглавы МИД Михаил Богданов обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова на XII Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«С удовлетворение констатируем, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации в Украине и вокруг нее, руководствуясь прежде всего коренными национальными интересами», – передает ТАСС комментарий министра.

Из речи Богданова следует, что Лавров подчеркнул приоритетность развития отношений со странами Ближнего Востока и Северной Африки для внешней политики России.

«Укрепление доверительного диалога и разнопланового взаимовыгодного сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также функционирующими на ближневосточном пространстве многосторонними объединениями в числе безусловных стратегических приоритетов внешней политики России», – отмечено в сообщении.

Кроме того, Лавров заверил, что «российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания».

«Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран», – заключил он.

Напомним, в октябре прошлого года российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что отношения между странами являются важным фактором стабильности в регионе.

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