 

“Роман окончен”: Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках

28.02.2023, 13:05, Разное
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Поклонники экс-супруга Ксении Собчак гадают: что же происходит в его отношениях с актрисой грузинского происхождений? Возлюбленные так гармонично смотрелись, что все были уверены в скорой свадьбе. И даже дети от прошлых браков никого не смутили: папаша Максим Виторган охотно общался и со своим наследником, и с сыном пассии.

Однако в какой-то момент идиллия и шикарные выходы в свет закончились. Поползли слухи о том, что актер уехал из России в Израиль, при этом Нино Нинидзе осталась в Москве. Тогда злые языки зашептались о расставании. Да, и грузинка подливала масла в огонь, публикуя печальные посты.

Где находится Максим Виторган и связывает ли его что-то с актрисой, неизвестно. Но ясно одно: вместе они точно не живут, ведь на днях Нино Нинидзе в своем микроблоге сообщила фанатам, что ищет квартиру в Москве для себя и сына. Внимание на эту тему обратил светский сплетник Антон Суворкин.

Во-первых, блогер поразмышлял об этих отношениях. “Роман окончен”, – выдал он, заметив, что актер не подписан на свою подругу. А во-вторых, его шокировала полученная информация о том, что за все эти годы экс-супруг Ксении Собчак так и не съехался со своей новой возлюбленной.

В комментариях также нашлись люди, напомнившие, что Нино Нинидзе искала жилье даже когда актер был в России. Получается, что тогда бывший Ксении Собчак выставил на улицу возлюбленную с ребенком на руках, на настояв пожить у него. Да, и сейчас Максим Виторган, видимо, не заинтересован в помощи.


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