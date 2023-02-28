Да нет никаких секретов – Личное мнение
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Можно, конечно, лежать на диване и ждать, что всё само по себе у тебя появится, но так не бывает. Ну не валятся тебе на голову деньги, здоровье, счастье просто так, как рассказывают некоторые гуру и коучи.
Лежишь ты такая и — бац! — осчастливилась.
Фото: istockphoto.com
Все эти истории успеха, как тебя накрыло счастьем, пока ты не вылезала из-под одеяла, годятся разве что для очень наивных ребят.
Селяви, ничего не поделаешь — нужно всё-таки самой о себе заботиться.
Успех — это регулярность и настойчивость. Хоть в похудении или в карьере, в уходе за собой или в личной жизни.
Работает только так: ты делаешь что-то шаг за шагом.
Только те, кто в любых условиях способен продолжать работать, ясно мыслить и не сваливаться то в ковид, то в депрессию, переживут все проблемы и достигнут целей.
Вопрос только в том, где брать на это сил и здоровья день за днём? Поддержка извне необходима.
И лучше, если это профилактическая поддержка. Не в тот момент, когда уже почти поздно. Думать о себе нужно заранее — я в этом убеждена.
Для ежедневного приёма нужна мягкая поддержка, которая не перегружает организм и безопасна при долгом применении.
Травы для этого идеальны. Работают мягко, при соблюдении дозировок — безопасно. Но аптечное сено не для меня. Я не готова «вешать в граммах», потом заваривать-процеживать-настаивать. Поэтому только FERMEZZA.
Это фитококтейли — то есть очищенные растительные экстракты в удобной форме. Просто растворяются в воде, чае, соке, да хоть в суп добавляйте. Но в прохладную воду, как по мне — вкуснее всего. Они очень ароматные.
Я про них рассказывала ещё в 2021 очень подробно. Заново пересказывать всю научную базу не буду, просто напомню, почему я их советовала.
Это работает. Это не сомнительные травки от бабок в переходе. Это разработка доктора фармацевтических наук, эксперта НИИ питания РАМН с 25-летним опытом в фитотерапии.
Растения в Фермеззе строго с научно доказанной эффективностью. Подобраны так, чтобы взаимодополнять и усиливать работу друг друга. И что важнее всего — это очищенные экстракты в правильных пропорциях. Можно на 100% быть уверенными, что это та дозировка, которая сработает, и при этом не навредит.
Это безопасно. Такой вариант поддержки организма как раз подходит для длительного приёма.
Это мягкое натуральное средство, которое можно пить каждый день без побочных эффектов и дополнительной нагрузки на почки-печень. Поэтому и результат не моментальный, как бывает от таблеток. Эффект накапливается недели 2-3.
За эти 2-3 недели вы с каждым днём все меньше нервничаете по мелочам, легче засыпаете, и встаёте с удовольствием. Или обнаруживаете, что все вокруг слегли с ОРВИ — кроме вас. Или понимаете, что стали успевать больше дел, и ещё остаются силы на личную жизнь.
У FERMEZZA есть 5 напитков — под каждую из этих задач.
«Релакс и Антистресс» приводит в порядок нервы и сон
«Иммунитет» позволяет, как понятно из названия, поддержать иммунитет
«Красота и Сияние» возвращает здоровый вид волосам-ногтям-коже
«Пищеварение и Детокс» помогает работе ЖКТ, отчего сокращается тяга к вредной еде
«Энергия и Концентрация» — взбодриться и сосредоточиться без кофеина.
Это выгодно. Они поменяли упаковку. За те же деньги теперь в пачке вместо 14 порционных стиков — 24! Тот случай, когда популярность и народная любовь пошли на пользу самим покупателям. У бренда стало достаточно поклонников, чтобы перестать столько тратить на рекламу и так снизить стоимость.
По 24 стика в пачке — как раз хватает на 3 недели, чтобы заметить явное улучшение качества жизни. А с промокодом MIRO цена будет ещё на 25% приятнее: 750 рублей вместо 1000.
Так что вот вам работающий, безопасный и простой способ набрать сил для долгой дистанции. Чтобы справляться со стрессами день за днём, поддерживать свой организм в порядке, сохранять работоспособность и позаботиться при этом о красоте и продлении молодости.
Никаких чудес, просто ежедневные полезные привычки. Никаких секретов успеха — просто небольшие, но регулярные шаги к цели.
Готовы идти шаг за шагом или вам нужно всё и сразу, как в сказке?
Не является лекарственным средством. Не предназначено для лечения заболеваний.
Реклама. ИП Маханькова Н.И.
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Источник: Лена Миро
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