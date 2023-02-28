После месяцев переговоров Сунак заключил с ЕС соглашение по Северной Ирландии

Достигнута важная веха в урегулировании сделки брекситу — спустя четыре месяца обсуждений протокола по Северной Ирландии премьер-министр Риши Сунак, наконец, пришёл к соглашению с ЕС, пишет британская газета The Guardian. Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве Великобритании, по словам которого сделка заключена и должна быть официально оформлена главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Согласно сообщению высокопоставленного источника в правительстве Великобритании, Риши Сунак заключил соглашение с ЕС, чтобы положить конец спору о протоколе по Северной Ирландии после брексита, пишет британская газета The Guardian.

Соглашение стало кульминацией четырёх месяцев напряжённых переговоров, которые вели премьер-министр Сунак вместе с министром иностранных дел Джеймсом Клеверли и министр Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис.

Сделка должна быть оформлена премьер-министром и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник во второй половине дня. «Соглашение достигнуто. Сделка заключена», — отметил источник в британском правительстве.

Однако у Сунака есть основания обеспокоиться о возможном сопротивлении со стороны лагеря жёстких сторонников брексита в Европейской исследовательской группе и Демократической юнионистской партии, которые хотят полностью отказаться от протокола по Северной Ирландии.

Как поясняет издание, в основе пересмотренного соглашения лежат три основных вопроса: физический контроль и проверки в сфере торговли с Северной Ирландией из остальных частей Великобритании, роль Европейского суда и применение законодательства ЕС, а также место Северной Ирландии на внутреннем рынке Великобритании.

Предполагается, что большинство мер контроля и проверок исчезнет для товаров, предназначенных для Северной Ирландии, а роль Европейского суда в качестве окончательного арбитра в спорах будет отменена.

ЕС больше не будет иметь права автоматически возбуждать дела о нарушениях, а министры Стормонта будут получать информацию о новых законах ЕС по мере их разработки.

Такое решение основано на предложении об отношениях Норвегии с ЕС, выдвинутом бывшим министром Северной Ирландии Питером Хейном, отмечает The Guardian. Это может позволить ЕС не принимать новые законы в Северной Ирландии, если против них возражают представители Стормонта.

Также ожидается, что соглашение позволит Вестминстеру, а не Брюсселю, устанавливать НДС и государственную помощь.

Это будет рассматриваться как большая уступка со стороны Брюсселя, поскольку применение правил по НДС и государственной помощи изложено в протоколе, заключает британская газета The Guardian.