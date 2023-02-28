 

Япония намерена купить у США 400 ракет «Томагавк»

28.02.2023, 12:50, Разное
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Японский премьер Фумио Кисида заявил о планах его страны закупить у США 400 крылатых ракет «Томагавк», пишет The Defense Post. Как поясняет издание, это заявление прозвучало на фоне того, как Япония укрепляют свою оборону из-за угроз со стороны Китая и Северной Кореи.


AP

Япония закупит у США 400 крылатых ракет «Томагавк», пишет The Defense Post со ссылкой на японского премьера Фумио Кисиду.

«План нашей страны состоит в том, чтобы приобрести 400 единиц», — заявил он бюджетной комиссии нижней палаты парламента Японии.

При этом он не стал вдаваться в подробности, сославшись на секретный характер этой сделки.

Как отмечает издание, это заявление Кисиды прозвучало на фоне того, как японское правительство укрепляет оборону страны из-за существующих угроз, в том числе со стороны Китая.

Ранее в этом месяце министр обороны Японии заявил, что власти страны выделили 211,3 миллиардов иен ($1,5 млрд) на закупку ракет в предстоящем финансовом году.

Как напоминает The Defense Post, правительство Кисиды хочет резко увеличить обороноспособность Японии перед лицом растущего военного влияния КНР и непредсказуемых ракетных испытаний Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.


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