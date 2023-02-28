Отношения между Китаем и Белоруссией достигли самого высокого уровня за всю историю

Накануне визита в Китай Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью порталу Xinhua. В нём белорусский президент заявил, что отношения между странами постоянно улучшались и совершенствовались, активно развивалось всестороннее сотрудничество. В результате сегодня связи между Минском и Пекином достигли самого высокого за всю историю уровня.



AP

«У меня самые тёплые, самые добрые воспоминания о моём первом визите и знакомстве с Китаем, а также о моём сотрудничестве с руководителями Китайской Народной Республики», — заявил в эксклюзивном интервью Xinhua президент Белоруссии Александр Лукашенко, который в ближайшее время посетит Китай.

В 2023 году исполняется 31 год со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Белоруссией. Все эти годы связи между двумя странами постоянно улучшались и совершенствовались, активно развивалось всестороннее сотрудничество. 15 сентября 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Самарканде в рамках 22-го заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры двух стран приняли решение перевести двусторонние отношения на уровень всепогодного всеобъемлющего стратегического партнёрства. Отношения между Китаем и Белоруссией достигли самого высокого за всю историю уровня.

Лукашенко заявил, что он полон ожиданий от своего очередного визита в Китай.

«Я много раз бывал в Китае, буду рад посетить в очередной раз в ближайшие дни КНР и встретиться с руководством КНР, прежде всего, с моим давним другом Си Цзиньпином. Это очень умный, мудрый, креативный человек, современный человек», — отметил президент Белоруссии.

В ходе интервью Лукашенко вспомнил историю своих контактов с Китаем. Он рассказал, что его первый визит в Китай в качестве президента Белоруссии состоялся более 20 лет назад. Но до этого он также посещал Китай в качестве депутата парламента, больше всего его интересовали особые экономические зоны.

Китай тогда ещё не был таким, какой он сейчас, отметил белорусский президент.

«Всё-таки 1,3 миллиарда тогда было население — огромное население. Всех надо было накормить, одеть, ещё и оборону Китая укрепить — всё было непросто. И вы тогда были полны решимости всё это сделать», — напомнил Лукашенко.

«Тогда интуитивно я почувствовал, что буквально пара десятков лет — и Китай станет одной из ведущих держав мира — и нам надо учиться у Китая, как жить», — заявил он.

По его словам, Белоруссия изучала опыт Китая и прежде всего опыт создания особых экономических зон.

«Исходя из этого опыта, мы создали несколько точек свободных экономических зон, в том числе китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», — рассказал Лукашенко.

Упомянутый им китайско-белорусский индустриальный парк является крупнейшим проектом в Белоруссии по привлечению инвестиций, а также ключевым объектом сотрудничества в рамках «Пояса и пути», который находится в центре личного внимания глав государств и под постоянным контролем правительств Китая и Белоруссии. С момента посещения китайско-белорусского индустриального парка в мае 2015 года главами Китая и Белоруссии развитие и строительство индустриального парка продвигались быстрыми темпами, непрерывно достигались новые результаты.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2022 году чистая прибыль предприятий китайско-белорусского индустриального парка достигла около $13,51 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,4 раза.

Оглядываясь на развитие китайско-белорусского индустриального парка в последние годы, Лукашенко констатировал, что, несмотря на пандемию и всякого рода кризисы и проблемы, «Великий камень» развивается.

«В прошлом году 19 предприятий пришло в «Великий камень», — заявил президент.

Согласно последней статистике, по состоянию на 22 февраля текущего года количество предприятий китайско-белорусского индустриального парка достигло 107. Только с начала текущего года в парк вошли 7 новых предприятий.

«Когда-то председатель Си Цзиньпин назвал «Великий камень» жемчужиной Экономического пояса Шёлкового пути. Это не случайно», — заявил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия придаёт большое значение развитию китайско-белорусского индустриального парка и предоставляет множество преференций, в том числе освобождение от налогов.

«Это очень выгодно для бизнеса», — подчеркнул он.

В 2023 году исполняется 10 лет инициативе «Пояс и путь». Белоруссия, важная узловая точка на Экономическом поясе Шёлкового пути, стала одной из первых стран, которые откликнулись на инициативу «Пояс и путь» и стали её участниками. В последние годы сотрудничество между Китаем и Белоруссией постоянно углублялось, а объём двусторонней торговли неуклонно возрастал. Статистические данные Главного таможенного управления Китая показывают, что объём двусторонней торговли в 2022 году достиг $5,0799 млрд, увеличившись на 33%.

Лукашенко заявил, что Белоруссия является машиностроительной страной. В настоящее время Белоруссия и Китай ведут диалог по промышленной политике.

«Сегодня мы уже у китайцев учимся новым технологиям, которые нас интересуют. А это во всех отраслях: от биотехнологической сферы до обороны. Вы продвинулись значительно, — отметил Лукашенко. — Мы ждём в китайско-белорусском индустриальном парке большего количества резидентов из КНР, высокотехнологичных предприятий».

В последние годы сотрудничество между Китаем и Белоруссией в области научно-технических инноваций непрерывно углубляется.

В Минской области 4 ноября 2022 года состоялась церемония официального запуска крупномасштабного агропромышленного проекта по производству комбикормов и аминокислот, реализуемого при мощном содействии Китая — Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). БНБК является первым предприятием по производству аминокислот в Белоруссии и первым импортозамещающим проектом в отрасли глубокой переработки зерна. Лукашенко заявил, что проект поднимет технологический уровень Белоруссии на новую ступень и станет локомотивом национального развития.

«Только благодаря решению Си Цзиньпина стала возможной реализация этой программы. Четыре-пять государств в мире имеют такие производства. Китай помог нам создать такую биотехнологическую корпорацию», — заявил Лукашенко.

В ходе интервью белорусский президент отметил, что его младший сын изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между Китаем и Белоруссией.

«Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связана с Китаем», — заявил он.

Лукашенко отметил, что сегодняшний Китай добился больших успехов в развитии и играет важную роль в международных делах: «Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой».

Белорусский президент подчеркнул, что Китай всегда проводил независимую миролюбивую внешнюю политику и объявление КНР базовой позиции по политическому решению украинского кризиса является тому примером, а также новым и оригинальным шагом, который окажет серьёзное влияние на мир.

Упомянув о том, что США недавно сбили китайский гражданский беспилотный метеозонд, Лукашенко назвал этот инцидент «шоу», намеренно устроенным Соединёнными Штатами из политических соображений. Он заявил, что демонстративный обстрел гражданских объектов Китая со стороны США — «очень недружественный шаг».

«Сегодня никто не может сдержать и остановить развитие Китая», — констатировал президент Белоруссии.