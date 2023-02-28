 

Мбаппе оценил победу Месси в голосовании за лучшего футболиста года

28.02.2023, 12:45, Разное
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Нападающий “Пари Сен-Жермен” и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оценил победу Лионеля Месси в голосовании на лучшего футболиста 2022 года.

На своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) спортсмен высказал свое мнение: “Еще одна награда дома. Лионель Месси, мои поздравления. Ты лучший”.

28 февраля Международная федерация футбола присвоила Месси звание лучшего футболиста 2022 года. В свою очередь нападающий высоко оценил достижения Мбаппе, форварда “Реала” Карима Бензема и назвал год, который они провели на международной арене, прекрасным.

Аргентина в финале Мундиаля победив Францию и таким образом завоевав кубок Чемпионата мира в 3-й раз в своей истории. При счете 2:2 завершился основной матч, в дополнительное время команды забили еще по одному голу. Но в послематчевых пенальти Аргентина победила со счетом 4:2.


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