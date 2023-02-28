Третьим не будешь

Таймырский фермер добивается компенсации от «Норникеля» за загрязнение своего участка реки. Соседи получили — а ему отказывают.

Виталию Кондратенко 64 года. Он работал шахтером, а когда вышел на пенсию — решил профессионально заняться охотой и рыбалкой. Еще в 2004 году он заключил договор на 48 лет с администрацией Дудинки: арендовал 10 000 гектаров на берегу реки Пясина. Зарегистрировал свое крестьянско-фермерское хозяйство: ловил рыбу, добывал дичь, продавал.

29 мая 2020 года в Норильске произошел разлив топлива на теплоэлектроцентрали № 3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), «дочке» промышленного гиганта «Норникеля». 21 тысяча тонн дизельного топлива хлынула в таймырские реки и почвы, сделав их красными и убив их обитателей. Загрязненной оказалась и река Пясина.

Продолжать промысловую и любительскую рыбалку на участке Кондратенко стало невозможно — рыба пропала. Ушли и дикие северные олени, на добычу которых у фермера была лицензия.

По подсчетам Кондратенко, произведенным на основе полученных им квот на вылов рыбы и охоту, он потерял более 19 млн рублей. С каждым месяцем, по словам фермера, эта сумма увеличивается. Кондратенко указывает: вылавливать все, что положено по квотам, он не может до сих пор — столько рыбы, сколько раньше, в Пясине по-прежнему нет. Но и компенсацию от НТЭК он так и не получил — в отличие от своих соседей сверху и снизу по течению реки.

В сентябре 2020 года, во время круглого стола с местными чиновниками, представителями НТЭК и Проектного офиса развития Арктики Кондратенко вместе с другими пострадавшими попросил включить себя в список хозяйств, претендующих на получение компенсации.

В результате в список попали все хозяйства, кроме его, — оказалось, что выплаты за загрязнение распределяли по результатам этнологической экспертизы и выдали их лишь представителям коренных народов Таймыра, защищенных Федеральным законом «О гарантиях прав малочисленных коренных народов».

Тогда Кондратенко стал писать обращения напрямую в НТЭК. Ответ пришел лишь в мае 2021 года: в нем утверждается, что «загрязнение земельного участка, а также водных объектов в границах [его] рыболовных участков не установлено». Фермер не согласен: карта, которую в 2020-м опубликовали в докладе Проектного офиса развития Арктики, показывает: авария повлияла на участок от реки Пясина до устья Агапы. Хозяйство Кондратенко как раз находится там. К тому же на выездном совещании Совфеда подтвердили, что в рыбе из реки Пясина обнаружились следы нефтепродуктов.

— До моей территории люди получили компенсации, — рассказывает фермер. — Потом моя, семь километров по воде, — после опять люди получили. Одна и та же река!

(продолжает) Даже два человека по Енисею получили, а это вообще другой водораздел. Вот как так? Дизель через мой участок по воздуху пролетел?

Виталий Кондратенко

В пресс-службе «Норникеля» нам сообщили, что компенсации, которые получили соседи Кондратенко, были выплачены по собственной инициативе компании. Их — в сумме около 174 млн — дали представителям родовых общин и физическим лицам, занимающимся рыбной ловлей в районе озера Пясино и реки Пясины.

— Расчет убытков выполняли в рамках этнологической экспертизы, организованной Проектным офисом развития Арктики при прямом участии представителей коренных народов Таймыра, — объяснил представитель компании. — Этнологическая экспертиза была выполнена в течение полугода, и выплаты коренным народам начались уже в 2020-м. Это было добровольное решение компании произвести выплаты в столь сжатые сроки в связи с высокой уязвимостью коренного населения региона, которое в значительной мере зависит от традиционной хозяйственной деятельности. Остальные предприниматели, не относящиеся к коренным малочисленным народам, имеют все легитимные возможности для доказательства ущерба своей коммерции, предоставляемые российским законодательством.

В октябре 2020 года Кондратенко попытался вступить в качестве третьего лица в процесс между Росприроднадзором и «Норникелем» — именно по его результатам компанию обязали выплатить рекордный штраф в 146 млрд рублей.

Фермер настаивал, что несет убытки из-за невозможности охотиться и рыбачить на арендованном участке. Но его не поддержали ни «Норникель», ни Росприроднадзор. Представители компании и чиновники указали, что в 2020 году фермер обратился за разрешением на вылов рыбы 23 июня, уже после аварии. То есть на момент разлива нефтепродуктов якобы не являлся водопользователем.

Сам Кондратенко отмечает, что получает разрешение на вылов рыбы каждый год с 2004-го. И делает это тогда, когда ее становится возможно ловить.

Арбитражный суд Красноярского края заявление Кондратенко отклонил.

— После я отправлял обращения к Матвиенко в Москву, такое же в Следственный комитет Бастрыкину и директору ФСБ Бортникову. Последнее — в администрацию президента. Они все посылают уведомления, что материал передается на рассмотрение в Красноярский край, по месту жительства. А тут никаких подвижек нет, — жалуется Кондратенко. — Видимо, придется снова подавать иск к НТЭК.

Александра Долгополова

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