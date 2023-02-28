Мнение: Почему умер «серийный свидетель»?
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Вчера утром узнал, что умер Петр Чувилин. Свидетель по многим делам, возбужденным в России после того, как Чувилин, отсидев срок за вымогательство, освободился из колонии.
К примеру, Чувилин – ключевой свидетель уголовного дела о «Молдавском Ландромате». Именно показания Чувилина легли в основу приговоров фигурантов этого дела.
И конечно же, это просто совпадение, что именно вчера вышла программа «Кто остался в тени «Ландромата»?». Программа, о которой мы много говорили с Петром, которую он очень хотел посмотреть, но не успел.
В сообщении Telegram-канала ВЧК-ОГПУ удивила фраза, что Чувилин умер «при странных обстоятельствах».
Что это за странности, если Чувилин тяжело болел. У него был диагностирован остеомиелит – поражение костного мозга.
Он позвонил мне в конце прошлого года из больничной палаты клиники МЕДСИ и сазал:
– Включай видеозвонок. Записывай…
Я включил.
– Жить мне осталось недолго, хочу выговориться… – с этих слов Петр начал разговор.
Мы долго тогда проговорили с ним. Много чего рассказал Чувилин….
А потом пропал. Полторы недели назад написал ему. Но он не ответил. А вчера с его номера пришло сообщение о смерти.
Мы познакомились лет пять назад. И у нас были очень странные отношения.
В 2019 году Петр, находившийся под госзащитой, слетал в Лондон и встретился там с беглым банкиром Германом Горбунцовым.
Вскоре после возвращения Чувилина из Лондона, при встрече пошутил:
– Летал к Герману Валерьевичу с депешей из Центра?
– Так точно! – отшутился Чувилин. – Связной ФСБ Чувилин доставил агенту ФСБ Горбунцову новые инструкции с Лубянки. То , что можно было передать только при личной встрече…
– А в Афганистан к талибам чего летал? Тоже по заданию ФСБ? – продолжил я шутить.
Чувилин летал в Афганистан задолго до того, как запрещенная в России организация захватила власть в Афганистане….
На мою шутку про Афганистан Чувилин тоже ответил шуткой:
– Налаживал взаимовыгодное сотрудничество с талибами по трафаику наркотиков в Европу транзитом через Россию и Молдову. А ты с какой целью интересуешься?
Вот так с шутками-прибаутками мы и общались все последние годы. А вот в декабре прошлого года он совсем не шутил. И много о чем успел рассказать.
А вчера Петр Юрьевич Чувилин умер. Ему было всего 56. У него осталось пятеро детей.
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Источник: Ирек Муртазин
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