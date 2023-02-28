Мнение: Почему умер «серийный свидетель»?

Вчера утром узнал, что умер Петр Чувилин. Свидетель по многим делам, возбужденным в России после того, как Чувилин, отсидев срок за вымогательство, освободился из колонии.

К примеру, Чувилин – ключевой свидетель уголовного дела о «Молдавском Ландромате». Именно показания Чувилина легли в основу приговоров фигурантов этого дела.

И конечно же, это просто совпадение, что именно вчера вышла программа «Кто остался в тени «Ландромата»?». Программа, о которой мы много говорили с Петром, которую он очень хотел посмотреть, но не успел.

В сообщении Telegram-канала ВЧК-ОГПУ удивила фраза, что Чувилин умер «при странных обстоятельствах».

Что это за странности, если Чувилин тяжело болел. У него был диагностирован остеомиелит – поражение костного мозга.

Он позвонил мне в конце прошлого года из больничной палаты клиники МЕДСИ и сазал:

– Включай видеозвонок. Записывай…

Я включил.

– Жить мне осталось недолго, хочу выговориться… – с этих слов Петр начал разговор.

Мы долго тогда проговорили с ним. Много чего рассказал Чувилин….

А потом пропал. Полторы недели назад написал ему. Но он не ответил. А вчера с его номера пришло сообщение о смерти.

Мы познакомились лет пять назад. И у нас были очень странные отношения.

В 2019 году Петр, находившийся под госзащитой, слетал в Лондон и встретился там с беглым банкиром Германом Горбунцовым.

Вскоре после возвращения Чувилина из Лондона, при встрече пошутил:

– Летал к Герману Валерьевичу с депешей из Центра?

– Так точно! – отшутился Чувилин. – Связной ФСБ Чувилин доставил агенту ФСБ Горбунцову новые инструкции с Лубянки. То , что можно было передать только при личной встрече…

– А в Афганистан к талибам чего летал? Тоже по заданию ФСБ? – продолжил я шутить.

Чувилин летал в Афганистан задолго до того, как запрещенная в России организация захватила власть в Афганистане….

На мою шутку про Афганистан Чувилин тоже ответил шуткой:

– Налаживал взаимовыгодное сотрудничество с талибами по трафаику наркотиков в Европу транзитом через Россию и Молдову. А ты с какой целью интересуешься?

Вот так с шутками-прибаутками мы и общались все последние годы. А вот в декабре прошлого года он совсем не шутил. И много о чем успел рассказать.

А вчера Петр Юрьевич Чувилин умер. Ему было всего 56. У него осталось пятеро детей.

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