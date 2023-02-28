 

Мнение: О новой стадии спецоперации… Теперь победа точно близка?

28.02.2023, 12:15, Разное
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Источники ТАСС сообщают, что российское Минобороны приняло важнейшее стратегическое решение, по всей видимости, знаменующее новый подход к организации действий российской группировки войск в зоне специальной военной операции. Его неординарный характер подтверждает и неофициальная #информация, что оно напрямую затрагивает легендарного «генерала Армагеддона» Сергея Суровикина, который в народе слывёт сторонником самой жёсткой линии.

Кажется, «что-то намечается»…

Но это — ещё не всё!

Однако, сперва о кадровых назначениях. Ибо «кадры решают всё» ©

Источники ТАСС сообщили, что войсковая противовоздушная оборона (ПВО) выведена из подчинения Сухопутных войск и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) России. «Да, это так. Это уже свершившийся факт», — заявил один из них агентству. А второй подтвердил это утвердительным жестом по телефону. Хотя официального сообщения пока не было.

Тем не менее, комментаторы уже отмечают, что это — значимое событие. Ибо теперь «рулить» всем отечественным ПВО будет главнокомандующий ВКС России генерал армии Сергей Суровикин. И многие надеются, что уж теперь точно приближается «решительный этап».

Какой?

Об этом свидетельствуют некоторые другие #новости минувшего понедельника.

Так, сообщается, что фортификационные сооружения на границе с Украиной возводятся уже не только в Белгородчине, где уже несколько месяцев идёт сооружение «белгородской засечной черты», и «работы выполняются в большом объёме». Теперь вот брянский губернатор Александр Богомаз отчитался, что в области «в кратчайшие сроки была решена задача по обеспечению безопасности приграничных районов». По его словам, работа над строительством фортификационных сооружений велась практически круглосуточно и без выходных. А их строительство закончилось даже с опережением графика.

«Благодарю жителей Брянской области, строителей, чиновников, депутатов за сплоченность и готовность сделать все, чтобы защитить и родную область, и страну! Вместе мы обязательно победим!», — подчеркнул губернатор.

Похоже, в спецоперации действительно намечается новый этап — победный. Суть которого в том, что непреодолимая фортификационная линия будет возведена вдоль всей российско-украинской границы. И, как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, фортификационные работы позволят «гарантированно обеспечить безопасность» населения приграничных регионов.

Короче, враг не пройдёт! ©

И это ведь — #главное?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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