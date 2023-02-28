В Петербурге сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в воздушном пространстве петербургского аэропорта «Пулково» сняты, сообщил источник.

«Все (ограничения) сняты», – сказал собеседник ТАСС.

До этого в аэропорту «Внуково» сообщали, что ряд самолетов, отправившихся в Петербург, вернули в сторону точки отправления.

Там пояснили, что возможен перенос рейсов, которые должны были отправиться в аэропорт «Пулково».

В авиакомпании «Россия» заявляли о корректировке выполнения нескольких рейсов из Петербурга из-за ограничения воздушного пространства над городом.

Ограничения затронули рейс FV 6018 Внуково-Пулково, его отправили в аэропорт отправления. Ожидается задержка вылетов из Пулково следующих рейсов: FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 Внуково, FV 6565 Сочи, FV 6569 Сочи, FV 6447 Кировск.

Там уточнили, что пассажирам задержанных самолетов предоставят услуги согласно федеральным авиационным правилам.

До этого во вторник в петербургской мэрии заявляли, что аэропорт «Пулково» временно не принимает самолеты. Представитель экстренных служб сообщал, что небо над городом закрывали из-за неизвестного летательного объекта.

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