“Пропало желание петь”: Башмет рассказал о жизни 79-летней Синявской после смерти Магомаева

Муслима Магомаева нет с нами уже четырнадцать лет. Его брак с солисткой Большого театра, народной артисткой СССР Тамарой Синявской продлился 34 года – удивительное для актерского мира обстоятельство! О том, как живет оперная дива сегодня, корреспонденту “Дни.ру” рассказал ее друг – дирижер и альтист Юрий Башмет.

В репертуаре Тамары Синявской есть сложнейшие произведения Прокофьева и Чайковского, оперные арии, романсы, произведения старых мастеров в сопровождении органа. Пела она и в дуэте с мужем. И по сей день Юрий Башмет считает Тамару Ильиничну одной из самых сильных вокалисток страны. Правда, на сцену она уже не выходит.

“Помню, как я привозил ей ноты Брамса – две оригинальные песни, – говорит Башмет. – Но она не взяла их в работу. Голос у Синявской не пропал, пропало желание петь после смерти Муслима”.

Тамаре Синявской в июле исполнится 80 лет. Но певица, несмотря на возраст, ведет активную жизнь, заведует кафедрой вокального искусства в ГИТИСе. Студенты говорят, что у нее не забалуешь – терпеть не может халтурщиков и бездарностей, требовательна донельзя, считает, что работа должна быть на первом месте. Иначе в этой тяжелой профессии нельзя добиться успеха.