В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Как сообщает телеканал “360”, петербургский аэропорт Пулково закрыли утром 28 февраля из-за неопознанного летающего объекта. В воздух поднялись истребители, отмечает “Радио 1”.

По некоторым данным, в городе ввели план “Ковер”. По данным “Царьграда”, все самолеты в небе должны немедленно сесть на землю или покинуть воздушное пространство в районе. Стоит отметить, что план вводится в исключительных случаях.