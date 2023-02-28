 

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

28.02.2023, 11:05, Разное
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Как сообщает телеканал “360”, петербургский аэропорт Пулково закрыли утром 28 февраля из-за неопознанного летающего объекта. В воздух поднялись истребители, отмечает “Радио 1”.

По некоторым данным, в городе ввели план “Ковер”. По данным “Царьграда”, все самолеты в небе должны немедленно сесть на землю или покинуть воздушное пространство в районе. Стоит отметить, что план вводится в исключительных случаях.


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