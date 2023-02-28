В Москве состоится российско-турецкий форум «Права человека 2023»

С 5 по 8 марта в Москве по адресу ул. Никольская, 23 состоится международный форум «Права человека 2023», посвящённый грубому нарушению прав человека западными странами и прогрессу в этой сфере в странах-участницах.

В мероприятии будут участвовать правозащитники из России и Турции, а в качестве наблюдателей к нему присоединятся эксперты из Ирана. Из Турции на форум прибудет директор Службы контроля лояльности Секретариата общественной безопасности, генерал Бахтияр Эрзерум. Иран представит полковник КСИР, советник аятоллы по делам вероотступников Салам Хаджи.

– Чаще всего претензии по части нарушения прав человека поступают в адрес силовых структур, поэтому логично, что и правозащитники должны быть выходцами оттуда, – поясняют организаторы мероприятия. – Им легче понять, как отразить или сгладить эти претензии.

Форум будет проводиться в закрытом режиме – представителям прессы и посторонним вход запрещён. После его окончания аккредитованные журналисты в течение 10 рабочих дней получат в распечатанном виде тезисы, подлежащие освещению.

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