“Автоваз” с 1 марта повысит цены на автомобили на 2%

Глава “АвтоВАЗа” Максим Соколов заявил, что цены на автомобили “АвтоВАЗа” с 1 марта 2023 года вырастут примерно на 2%. Он отметил, что это меньше, чем годовая инфляция в период с марта 2022 года по март 2023 года.

Ранее Росстандарт начал отзывать сертификаты безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС), выданные с нарушениями на иностранные автомобили. Эти машины были ввезены по параллельному импорту.

В конце прошлого года Росстандарт, “Росаккредитация”, АО “Электронный паспорт” и Минэкономразвития наложили штрафы на тех, кто получил сертификаты с нарушениями.

Участники рынка отмечают, что причины отзыва таких документов могут быть разными. Это может быть неверная техническая информация или несоответствие автомобиля нормам токсичности. Такие автомобили снимаются с учета ГИБДД и лишаются ПТС. Это означает, что они запрещены к эксплуатации.