Горгондзола убивает все живое, или Женщины сверху

Долецкая и Симоньян — кто из них более матери-Родине ценен? Обзор Ирины Петровской.

Хотите прокатиться на машине времени куда-нибудь в середину нулевых? Где нет ни войны, ни чумы, ни спецоперации, ни мобилизации, ни санкций, ни изоляции? Тогда уou are welcome to Solodnikov`s channel. С чего вдруг по-английски? Ну, чтобы соответствовать культурному уровню собеседников, а главным образом — собеседницы, которая с легкостью переходит на разные языки, демонстрируя безупречное произношение, порой не позволяющее распознать даже знакомые иноязычные слова.

Николай Солодников (автор одноименного ютуб-канала) взял интервью у Алены Долецкой. «Королева глянца», в прошлом главный редактор журнала Vogue снизошла до «парнишки из крохотного городка Демидов» и согласилась поговорить с ним о красоте. Злые языки уже назвали это интервью самым актуальным интервью конца февраля 2023 года. Как раз накануне первой годовщины того, что потрясло мир.

Неспешная беседа проистекает в изысканной гостиной. Камин. Цветы в антикварной (наверняка) вазе. Картины на стенах. Модные журналы.

Элегантная героиня вся в белом восседает в высоком кресле. А у ее ног в низеньком креслице, похожем на детский стульчик, примостился интервьюер.

Ему неловко, некуда девать длинные ноги, но встреча с прекрасным перекрывает все неудобства.

Долецкая снисходительно делится воспоминаниями о великих, в кругу которых прошло ее золотое детство. Рассказывает о потрясших ее концертах, спектаклях, фильмах… Солодников всеми силами тщится показать, что тоже не лаптем щи хлебает. Те же книги читал. Те же фильмы смотрел. В те же рестораны хаживал. Она только что летала в Лондон и Зальцбург послушать то-то и тех-то. Он — в Пермь. В оперу. Долецкая сыплет эпитетами: «блистательно, феноменально, шедеврально, ошеломительно, божественно».

У Солодникова эмоции попроще. «Да ладно…У меня прям мурашки от макушек до пят бегут… А-хренеть… Мама моя, я чуть не сдох просто в зале».

Беседу двух эстетов сопровождает тихая музыка за кадром. Не абы какая, а тоже прекрасная: Шопен, Конни Фрэнсис, Эрик Сати, Рахманинов. Под нее Коля, как называет его Алена, переходит к теме самых вкусных ресторанов, в которых бывали они оба. Названия (не рискну воспроизвести) — сплошь английские. Какой-то из них очень нравится Солодникову, но Долецкая с легким презрением к «низким» вкусам собеседника сбивает его восторг высокомерным: «Не то! Перебор. Невозможно поймать акцент специй. Never try too hard».

Алена Долецкая. Фото: кадр Youtube

«А вы пробовали там десерт «Маракуйя с горгондзолой»?» — не сдается Николай. Долецкая возмущена:

«Я вас умоляю! Ну я вас умоляю, Коля! Рядом с маракуйей НЕ МОЖЕТ быть горгондзола! Горгондзола убивает все живое — даже ароматную маракуйю! Ну не то, Коль. Вообще после Birch о чем мы разговариваем?»

А действительно, о чем вы? После… После всего. Какое, милые, у вас тысячелетье на дворе? Год какой? Что вообще в мире происходит — вон там, прямо за окнами изящной гостиной? Какая, черт возьми, grande bellezza? Почему-то хочется в этот момент подобно мужичку из анекдота, слушающему в купе беседу двух профессоров об экзистенциализме, поинтересоваться простодушно:

«Господа, а вас жареный петух в задницу (зачеркнуто) в темечко не клевал»?» И на их недоумение («Это вы к чему?») ответить: «Да так. К слову пришлось».

От «Королевы глянца» — к «Королеве пропаганды», или «Королеве Марго», как называют Маргариту Симоньян энтэвэшники, наведавшиеся к ней в гости. Со всеми предосторожностями. Враги не дремлют. Никто не должен знать, где проживает с семьей героиня их программы «Женщина «сверху» (слово «сверху» они почему-то закавычили»). «Для нас она русская сенсация, завернутая в загадку», — так голос за кадром объясняет, почему программа выходит в цикле «Новые русские сенсации».

Маргарита Симоньян. Фото: кадр Youtube

Тут тоже не обошлось без гастрономических мотивов: «Характер — как коктейль «Маргарита», с непривычки может ударить в голову!» — восторженно восклицает автор.

На кухне Маргарита готовит солянку обыкновенную — любимое блюдо всей семьи. Что важно — без горгондзолы, которая, как мы помним, убивает все живое.

В редкие минуты досуга (телевизионщикам повезло) супруги Кеосаян-Симоньян режутся в нарды. Помещение, где проходит съемка, напоминает комнату отдыха какого-нибудь руководителя средней руки: кожаный диван, фикус в красном горшке, низкий деревянный стол, красные звезды на обоях, плакаты на стенах с лозунгами «Да здравствует Советский Союз — надежный оплот мира и безопасности». Сразу ясно: здесь живут настоящие патриоты.

В перерывах между партиями муж Кеосаян возмущается, что бойцы, приезжающие в Москву с фронта на побывку, наблюдают разрыв шаблона: они там жизнь за Родину кладут, а люди здесь и в ус не дуют, а некоторые еще в интернете черт знает что несут (эту мысль авторы иллюстрируют фрагментом из интервью Лии Ахеджаковой, вырванным из контекста, ни к селу ни к городу, но пнуть либералов никогда не лишне).

«Война стучится в каждый дом. Наша сила — в единении. Мы должны жить в унисон, дышать в унисон», — говорит он, расставляя на игральной доске шашки для новой игры.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Фото: кадр Youtube

Его жена параллельно с этим дает отдельное интервью, по ходу стремительно переодеваясь из домашнего в цивильное и обратно (ну, так смонтировали. На телевизионном языке такой способ подачи материала, лишенный естественной логики, называется напиханкой: тут и кадры СВО, и Зеленский, и нарды, и Путин, вручающий Симоньян орден). Про Путина она говорит с особым чувством:

«Спокойный, доброжелательный, уверенный, обходительный, галантный. Общение с ним — психотерапия».

Авторы же с особым чувством признаются: «Маргарита умеет говорить так, что хочется еще».

Будет нам и «еще» — заявлена не одноразовая программа, а целый «национальный документальный сериал, воскресный разговор по душам со всей страной».

Зачем сравнивать столь непохожие «продукты» — интервью Долецкой и «Новые русские сенсации» с Симоньян? Сходство, собственно, только в одном: обе героини — женщины, обе известные, и обе (так или иначе) «сверху». Дальше — пропасть.

Долецкая в Нью-Йорке Горовица живьем слушала и горгондзолу, но без маракуйи (боже упаси) «кушала», а Симоньян с Путиным на дружеской ноге и солянку сама на кухне стряпает. Угадайте, кто из них более матери-Родине ценен?

Шикарные козыри, бьющие наповал так называемых либералов, подкинул патриотам высокодуховный Николай Солодников. Быть можно дельным человеком и думать о grande bellezza. Но убить в своей героине этой пресловутой горгондзолой все живое — это надо очень постараться. Хотя постарались, конечно, оба собеседника. Под завораживающую музыку.

Вспомнился (и не мне одной) «Титаник», где тоже до последнего, как ни в чем не бывало, играла музыка.

Ирина Петровская,

телеобозреватель,

ведущая подкаста «Смотри в оба»

Топ-5 лучших выпусков недели на YouTube

Рекомендует Ирина Петровская

«ЗЫГАРЬ»*

Чулпан Хаматова откровенно рассказывает Михаилу Зыгарю* о том, какую цену ей приходилось платить за возможность спасать детей. И отвечает своим многочисленным хейтерам на многочисленные обвинения.

«ВДУДЬ» *

Новый герой Юрия Дудя*, юрист и правозащитник Павел Чиков отвечает на «стыдные вопросы про законы». Очень полезный выпуск для многих из тех, кто имеет весьма смутные представления о своих правах и обязанностях.

«СКАЖИ ГОРДЕЕВОЙ»*

Выдающийся социолог, соратник Юрия Левады Алексей Левинсон — гость Катерины Гордеевой* на ютуб-канале «Скажи Гордеевой». Важный разговор о представлениях российского общества, способах манипулирования им, психологии толпы, пропаганде и технологии социологических исследований. Живет в Москве.

«РЕДАКЦИЯ. В КОНТЕКСТЕ»

Материал журналиста Ильи Егорова «Минские соглашения». Дает возможность зрителям вспомнить и понять, как и при каких обстоятельствах были заключены Минские соглашения, и были ли они с самого начала обречены на провал.

«МЫР — MY RUSSIAN RIGHTS»

Разговор журналиста Ольги Романовой с известной правозащитницей Анной Каретниковой на ютуб-канале МЫР — My Russian Rights. В прошлом сотрудница «Мемориала»**, Каретникова пошла на работу в систему ФСИН, чтобы помогать заключенным и защищать их права. Недавно была вынуждена уехать из России.

* — внесены властями РФ в реестр «иноагентов»** — внесен властями РФ в реестр «иноагентов», а затем ликвидирован решением суда.

—