В МЧС назвали результатом хакерской атаки «воздушную тревогу» в регионах России

Прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов нескольких регионах «воздушная тревога» – это результат взлома серверов, заявили в МЧС.

В МЧС подчеркнули, что информация не соответствует действительности и является ложной, передает РИА «Новости».

Как отмечает ТАСС, ранее в Крыму и Воронежской области хакеры прервали радиовещание и разместили в эфире сообщения о «тревоге».

Отметим, что это уже не первая попытка хакеров, предыдущая произошла 22 февраля. Гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер объяснял газете ВЗГЛЯД, как хакеры смогли передать по радио фейк о воздушной тревоге.

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