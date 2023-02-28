 

Над загоревшейся ночью нефтебазой в Туапсе был замечен беспилотник

28.02.2023, 10:25, Новости дня
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Очевидцы заметили беспилотник в небе над нефтебазой в Туапсе, где ночью произошел пожар, сообщили в экстренных службах.

По словам источника в экстренных службах, над нефтебазой на Индустриальной улице был замечен БПЛА, однако тот «никуда не попал», передает РИА «Новости».

По информации краснодарского главка МЧС, на нефтебазе произошел пожар на площади 200 кв. метров, его локализовали и своевременно потушили. Пожар не успел затронуть нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших нет,

Для тушения пожара задействовали силы 32 спасателей и привлекли 11 единиц техники.

Напомним, в ноябре прошлого года БПЛА неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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