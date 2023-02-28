Пушилин рассказал об освобождении ЧВК «Вагнера» района Ступки в Артемовске

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал серьезным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артемовске.

По его словам, на артемовском направлении есть серьезный успех «вагнеров», освободившие район Ступки, передает РИА «Новости».

Пушилин отметил, что на краснолиманском направлении идет позиционная борьба, российские войска обязательно вернутся в Красный Лиман. Врио главы ДНР заверил, что этот период не за горами. По его словам, сейчас на этом направлении идет позиционная артиллерийская борьба.

Ранее Пушилин заявил в эфире Первого канала, что освобождение Артемовска продолжается, однако точную дату пока никто назвать не может, противник еще не готов вывести оставшиеся подразделения и полностью сдать населенный пункт.

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