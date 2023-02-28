 

“В голове не укладывается!”: Панкратов-Черный осудил предавшего Родину Урганта

28.02.2023, 10:20, Разное
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После событий 24 февраля 2022 года многие звезды покинули родные палестины. Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции.

Иван Ургант с семьей на некоторое время уезжал в Израиль. И позволял себя нелицеприятные комментарии о проводимой Россией на Украине специальной операции. Именно с этим обстоятельством многие связали исчезновение его юмористической программы “Вечерний Ургант” из эфира Первого канала.

Поведение и заявления шоумена вызвали недоумение у многих коллег. Тигран Кеосаян, Захар Прилепин, Владимир Соловьев – все они осудили Ивана Урганта. К ним присоединился актер театра и кино Александр Панкратов-Черный. Корреспондент “Дни.ру” встретился со звездой во время кинофестиваля “Черноречье Фест” в Дзержинске.

“Я этого вообще понять не могу, у меня просто в голове не укладывается, – говорит артист об уехавших звездах. – Ваня Ургант меня очень разочаровал. Я очень нежно к нему относился, был знаком с его бабушкой – великой актрисой Ниной Ургант, дружу с его отцом Андреем Ургантом. И вдруг Ваня бежит, бросает работу на телевидении, благодаря которой кормил всю семье. Почему? Зачем? В армии его призывают или что?!”

Но еще больше огорчает Панкратова-Черного, что уехавшие артисты часто клеймят и порочат родную страну. “Вы же жили за счет России! – возмущается Панкратов-Черный. – А теперь поливаете грязью! Ну, как так можно?! Это же предательство! Хотя их предательство копейки не стоит по сравнению с тем, что терпит наша страна сегодня”.


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