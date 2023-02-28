«Против России, а не вместе с Россией» – польский эксперт рассказал, какой должна быть новая архитектура безопасности в Европе

Западные страны закрывали глаза на многие международные события, но украинский конфликт они уже не смогли замести под ковёр, уверен эксперт Польского института международных дел Войцех Лоренц. По его словам, действия Москвы на Украине вынудили Запад начать выстраивать новую систему безопасности и окончательно положить конец энергетической зависимости от России, пишет портал WNP.



АР

Полномасштабный конфликт на Украине очень сильно повлиял на стабильность мирового порядка, говорит аналитик из Польского института международных дел Войцех Лоренц. В интервью Польскому агентству печати он рассказал, что РФ уже давно предпринимала последовательные шаги, направленные на демонтаж системы безопасности, созданный после холодной войны. По его словам, именно эта система сдерживала возможность восстановления Россией её сферы влияния.

Эксперт напомнил, что РФ отказывалась от выполнения соглашений о контроле над вооружениями, сохраняла военное присутствие в Грузии и Приднестровье, а также прибегала к прямому применению военной силы.

Войцех Лоренц оценил, что ни грузинские события 2008 года, ни присоединение Крыма в 2014 году не вызвали слишком большого интереса мирового сообщества. Следовательно, не было достаточного потенциала к существенной перестройке архитектуры международной безопасности. И лишь разгоревшийся год назад украинский конфликт смог оказать сильное долгосрочное влияние на западные народы и международное общественное мнение.

«Большинство западных стран не в состоянии замести это под ковёр. Они отдали себе отчёт в том, что на этот раз реакция должна была быть решительной и подразумевать не только оказание поддержки Украине», — объяснил он.

Польский аналитик обращает внимание и на то, что ввиду намерения Москвы разрушить существующую систему безопасности перед большинством европейских стран, США и Канады встала задача построения новой евроатлантической системы безопасности. На настоящий момент говорится о системе, которая больше не будет «вместе с Россией», а будет в значительной степени «против России». «Она должна будет обладать потенциалом защиты от агрессивной политики РФ до тех пор, пока та не изменит свои имперские цели», — добавил он.

По его словам, одним из безоговорочных столпов новой архитектуры безопасности должна стать суверенная Украина, которая будет в состоянии как защищать свою территорию, так и сдерживать Россию. В качестве «стратегического сигнала» тому он видит соглашение о предоставлении Украине и Молдове статуса стран — кандидатов в ЕС. «Это значит, что Украина не останется в серой зоне за каким-то новым железным занавесом, а станет частью новой архитектуры безопасности», — подчеркнул он.

В качестве ещё одного столпа новой системы безопасности Лоренц называет отход от многолетней политики, нацеленной на партнёрство с Россией в пользу её сдерживания. Более того, ЕС следует сосредоточиться на укреплении безопасности государств-членов путём дополнения действий НАТО. Третий, уже ощутимый, столп новой архитектуры безопасности, заключается в коренном изменении подхода европейских стран к энергетическому сотрудничеству и уход от зависимости от России. «Большинство стран становятся независимыми от российского газа или нефти, и это не так легко повернуть вспять, а может, и вообще не будет возможным», — добавил он. Польский аналитик уверен, что по этим трём направлениям произошли кардинальные изменения. Именно на этих столпах и будет основана новая система безопасности, пока РФ не решит полностью изменить свой политический курс, резюмировал он.