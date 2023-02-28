На MWC 2023 был представлен бюджетный клонированный смартфон Unihertz Luna

Unihertz, китайский производитель представил на MWC 2023 смартфон под названием Luna. В Сети его назвали “клоном” Nothing Phone (1).

По данным Android Authority, новое устройство оснащен прозрачным корпусом с подсветкой. Unihertz Luna имеет больше возможностей, чем Nothing Phone. Новинка оснащена 6,81-дюймовым ЖК-экраном, процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, а также 18-ваттной зарядкой. Luna повторяет идею Nothing. Однако светодиодные полоски на китайском смартфоне стали цветными и отличаются от оригинала.

Представители утверждают, что Unihertz Luna поступит в продажу 1 марта по цене $300. Для сравнения, официальная цена телефона Nothing Phone (1) с минимальной конфигурацией при запуске составляла $400.