 

На MWC 2023 был представлен бюджетный клонированный смартфон Unihertz Luna

28.02.2023, 9:58, Разное
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Unihertz, китайский производитель представил на MWC 2023 смартфон под названием Luna. В Сети его назвали “клоном” Nothing Phone (1).

По данным Android Authority, новое устройство оснащен прозрачным корпусом с подсветкой. Unihertz Luna имеет больше возможностей, чем Nothing Phone. Новинка оснащена 6,81-дюймовым ЖК-экраном, процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, а также 18-ваттной зарядкой. Luna повторяет идею Nothing. Однако светодиодные полоски на китайском смартфоне стали цветными и отличаются от оригинала.

Представители утверждают, что Unihertz Luna поступит в продажу 1 марта по цене $300. Для сравнения, официальная цена телефона Nothing Phone (1) с минимальной конфигурацией при запуске составляла $400.


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