 

Apple вновь представила отмененные смартфоны

28.02.2023, 9:57, Разное
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Аналитик Мин-Чи Куо в январе заявил, что Apple не выпустит iPhone SE 4 до 2024 года. Теперь же его мнение изменилось, и он заявил, что Apple сейчас разрабатывает это бюджетное устройство.

Аналитик утверждает, что iPhone SE 4 будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном и модулем 5G, созданным Apple. Хотя нынешний iPhone SE поддерживает 5G, он по-прежнему использует чипы Qualcomm Snapdragon X57. Неизвестно, будет ли iPhone SE оснащен сканером отпечатков пальцев Touch ID, или Apple установит на нем сканер Face ID.

Неизвестно, когда состоится релиз новых iPhone. Apple вряд ли представит новые модели до марта 2024 года, так как предыдущие два iPhone выходили весной каждого года. Текущий iPhone SE, цена которого составляет $429, был выпущен в марте 2022 года. Это последний смартфон Apple, оснащенный Touch ID и кнопкой “Домой”.


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