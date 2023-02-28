Брать в займы у мошенников – опасно! ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Брать в займы у мошенников – опасно!

28.02.2023, 9:15, Детали
Теги: , , , ,

– Пугает обилие рекламы быстрых займов. Ведь люди на них ведутся, а потом попадают в долговые ямы! Те, кто готов дать денег только по одному паспорту, вообще легально работают? – Оксана П., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Проверить легальность компании, прежде чем начать с ней взаимодействовать – это первое правило, которого стоит придерживаться при получении любой финансовой услуги. Ведь брать взаймы у мошенников так же опасно, как и доверять им свои деньги. В случае просрочки они могут увеличить долг в десятки раз, отобрать имущество, подключить нелегальных коллекторов и использовать угрозы и психологическое давление на должника.

Встретить нелегала, предлагающего быстрые займы, вполне реально, особенно на просторах Интернета. Только в прошлом году Банком России было выявлено 1,7 тыс. «черных кредиторов», что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Как же распознать мошенника? Легальные кредиторы включены в государственный реестр. Организации, которые в нем не состоят, не имеют права выдавать займы. Проверить, законно ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". Помимо этого, поискать организацию стоит и в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сегодня в предупредительном списке регулятора больше 8,5 тысяч компаний. Информация о них передана в правоохранительные органы. Будьте бдительны в финансовых вопросах!




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Аналитики составили портрет заемщика МФО в 2022 году

21.02 / Списание долгов: с чего начать?

20.02 / Современные финансовые пирамиды действуют в интернете

16.02 / Фальшивок в регионе стало значительно меньше

13.02 / Выставка «Продэкспо-2023»

13.02 / Стоимость минимального набора продуктов практически не изменилась. Но это не радует

03.02 / За год ярославцы накопили почти 36 млрд рублей

01.02 / Получение срочного кредитного займа без лишних хлопот

01.02 / Автоподписки на ненужные услуги недопустимы!

30.01 / Рыбинск. Криминальная хроника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика