Брать в займы у мошенников – опасно!

– Пугает обилие рекламы быстрых займов. Ведь люди на них ведутся, а потом попадают в долговые ямы! Те, кто готов дать денег только по одному паспорту, вообще легально работают? – Оксана П., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Проверить легальность компании, прежде чем начать с ней взаимодействовать – это первое правило, которого стоит придерживаться при получении любой финансовой услуги. Ведь брать взаймы у мошенников так же опасно, как и доверять им свои деньги. В случае просрочки они могут увеличить долг в десятки раз, отобрать имущество, подключить нелегальных коллекторов и использовать угрозы и психологическое давление на должника.

Встретить нелегала, предлагающего быстрые займы, вполне реально, особенно на просторах Интернета. Только в прошлом году Банком России было выявлено 1,7 тыс. «черных кредиторов», что в 1,8 раза больше, чем в 2021 году.

Как же распознать мошенника? Легальные кредиторы включены в государственный реестр. Организации, которые в нем не состоят, не имеют права выдавать займы. Проверить, законно ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении "ЦБ онлайн". Помимо этого, поискать организацию стоит и в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сегодня в предупредительном списке регулятора больше 8,5 тысяч компаний. Информация о них передана в правоохранительные органы. Будьте бдительны в финансовых вопросах!