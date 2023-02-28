 

Животика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка

28.02.2023, 8:55, Разное
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После развода с Агатой Муцениеце знаменитый актер смог вновь обрести счастье – с молодой коллегой по творческому цеху Зепюр Брутян. В прошлом году пара поженилась. А сейчас ходят слухи о том, что супруга Павла Прилучного беременна, да и она сама недавно намекнула на положение, опубликовав видео, на котором отчетливо видно пузо.

В общем, в новой семье звезды “Закрытой школы” царила гармония. Но внезапно объявилась бывшая жена, которая на какое-то время оставляла в покое отца своих детей. Артистка пожаловалась, что экс-супруг стал мало проводить времени с наследниками. А потом и вовсе рассказала, что намерена через суд выписать актера из московской квартиры, из-за чего он якобы даже сорвался на мат.

Вместе с тем на просторах Интернета уже появилась теория о том, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный воссоединились и специально создали конфликты, что привлечь к себе внимание. Правда это или нет, не ясно. Но с точностью можно сказать, что после всего случившегося актер стал проводить время с сыном и дочерью. Вчера, к примеру, он вместе с новой женой водил их в океанариум, откуда поделился снимком.

Конечно, поклонники умилились кадром, но многие обратили внимание на то, что вроде бы беременная Зепюр Брутян на свежем снимке потеряла ребенка: животика больше нет. “Она же несколько дней назад с огромным животом была. Куда делся то?” – возмущаются пользователи. Некоторые в ответ предположили, что, возможно, Павел Прилучный специально выбрал такой ракурс, чтобы спрятать пузико своей жены.


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