 

Отгородиться от угрозы — глава МВД Польши объяснил цели обустройства заграждений на границах с Россией и Белоруссией

28.02.2023, 8:36, Разное
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На границах с Россией и Белоруссией мы не ждём ничего хорошего, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский. В интервью TVP Info, он напомнил об участившихся провокациях на польской границе со стороны Белоруссии. По его словам, это угроза и польскому государству, и польскому народу, угроза, от которой необходимо отгородиться. Министр отметил, что ограждение на границе с Белоруссией почти закончено и скоро начнётся возведение аналогичного сооружения на рубеже с Калининградской областью России.


AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотским» решение Министерства внутренних дел и администрации Польши об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей через пропускной пункт Кукурыки-Козловичи. «Когда речь заходит о таких личностях, как Александр Лукашенко, то есть о таких мрачных диктаторах, не следует вступать ни в какую эмоциональную полемику», — прокомментировал слова белорусского лидера глава ведомства Мариуш Каминский.  

«Мы отвечаем чётко и решительно тогда, когда он нападает на наших соотечественников в Белоруссии, когда он сажает их в тюрьму. Я говорю об Анджее Почобуте, лидере польского меньшинства в Белоруссии. Когда притесняют наших перевозчиков, которые используют белорусские пропускные пункты, тогда мы реагируем. Решительно, хладнокровно, без эмоций. Без нагнетания напряжённости, но направляя чёткий сигнал: «ты притесняешь наших перевозчиков — и у твоих перевозчиков в одночасье возникнут такие же проблемы…» — объяснил он в эфире TVP Info. 

Министр предупредил, что его ведомство будет впредь следить за дальнейшей реакцией Минска. От этого будут зависеть дальнейшие отношения с Белоруссией. При этом министр напомнил, что его ведомство наблюдает на границе многочисленные провокации.

В интервью Мариуш Каминский ясно заявил, что у Белоруссии нет никаких шансов на то, чтобы стать партнёром Польши, пока она будет «заниматься такими вещами». «Пока там будут политзаключённые, пока она будет полностью вассалом РФ и будут разного рода провокации на нашей границе», — перечислил он.

Глава МВД также рассказал, что инженерное заграждение на польско-белорусской границе уже на 100% готово, кроме одного участка на болотистой местности. «…но это дело ближайших дней, нескольких недель», — заверил он.

«Уже в марте мы начинаем строить аналогичное электронное заграждение вдоль официальной границы с Россией, то есть на границе с Калининградской областью. Это очень эффективный инструмент, очень современный…» — подчеркнул министр. По его словам, на настоящий момент польско-белорусская граница — самая прочная внешняя граница ЕС. И уже через полгода такая же будет с Калининградом. 

По его словам, РФ и Белоруссия представляют реальную угрозу для государства, для поляков. «От этих людей нам надо отгородиться, мы должны знать всё, что происходит на границе, потому что, к сожалению, мы не ждём ничего хорошего ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии», — резюмировал он. 


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