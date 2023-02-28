Как добраться на Деминский марафон

Рыбинск – Демино

04 марта вводится дополнительный рейс автобусов по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) – Демино». Автобусы будут следовать от ж/д вокзала через Соборную площадь с остановкой для посадки/высадки пассажиров. Конечная точка – ЛБЦ «Демино», верхняя парковка.

Отправление автобусов из Рыбинска:

9:30 – от железнодорожного вокзала (посадка со стороны здания железнодорожного вокзала);

9:40 – от Соборной площади.

Из Демино отправление автобусов в 15:00. Посадка пассажиров на верхней парковке ЛБЦ «Демино». По пути следования автобус сделает остановку на Соборной площади, конечная остановка – ж/д вокзал.

Стоимость проезда 70 рублей без льгот, дети до 7 лет бесплатно.

Москва – Рыбинск (ЛБЦ «Демино») на автобусе

3, 4 и 5 марта организуются чартерные автобусные рейсы. Из Москвы автобусы отправляются от станции метро «Алтуфьево» 3 марта в 10:30. Отправление из Демино в Москву: 4 марта в 17:00, 5 марта в 16:30.

Бронирование мест до 1 марта на сайте Деминских марафонов: https://deminom.ru/news/bronirovanie-avtobusov-moskva-demino-moskva-2023/

Москва – Рыбинск поездом

Для доставки спортсменов и зрителей изменит расписание и маршрут один рейс поезда № 602/601 «Москва – Рыбинск». Из Москвы 3 марта поезд отправится по действующему расписанию в 21:10. В Рыбинск прибудет в 7:20 (на 1 час 36 минут раньше). Поезд будет следовать без захода на станцию Углич.

Ярославль – Рыбинск (ЛБЦ «Демино»)

3, 4 и 5 марта организуется автобусный рейс № 510 «Ярославль-Главный – ЛБЦ «Демино». Во все дни автобус отправляется от Ярославля-Главного в 7:00.

Отправление ЛБЦ «Демино» (верхняя парковка): 3 и 5 марта – в 16:00, 4 марта – в 17:00.

Администрация города Рыбинска