 

Мнение: ПсихоСтрим №29. Как правильно худеть – НАЧИНАЕТСЯ!!

28.02.2023, 8:00, Разное
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Через каких-то 15 минут – на ваших мониторах, телефонах и ноутбуках! Начало в 20.30 по Москве. Начнем с калорий, диет и пищевых зависимостях, а дальше – по всему спектру психологических вопросов, которые вы, я надеюсь, зададите. Присоединяйтесь, господа! Часа полтора поговорим, так что если малость опоздаете – тоже не страшно.

Источник: Размышления вольного социолога


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