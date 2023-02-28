Мнение: ПсихоСтрим №29. Как правильно худеть – НАЧИНАЕТСЯ!!

Через каких-то 15 минут – на ваших мониторах, телефонах и ноутбуках! Начало в 20.30 по Москве. Начнем с калорий, диет и пищевых зависимостях, а дальше – по всему спектру психологических вопросов, которые вы, я надеюсь, зададите. Присоединяйтесь, господа! Часа полтора поговорим, так что если малость опоздаете – тоже не страшно.