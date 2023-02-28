 

Замглавы МИД РФ Панкин: Страны Запада стремятся препятствовать морским перевозкам российской нефти

28.02.2023, 7:45, Новости дня
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Страны Запада стремятся воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых услуг для препятствования морским перевозкам российской нефти, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат сообщил в интервью ТАСС, что страны Запада пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти. При этом он отметил, что на данный момент значимых экономических последствий от введения условных ограничений нет.

По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства, на данном этапе энергетическое сотрудничество и торговля с дружественными странами продолжается без политических оговорок с их стороны, в координации с Минэнерго РФ проводится работа с основными импортерами российской нефти.

Дипломат предупредил, что применение дискриминационного ценообразования в отношении российских углеводородов приведет к прекращению их поставок.

Напомним, в декабре минувшего года вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия на фоне эмбарго ЕС и ценового потолка меняет логистические цепочки поставок нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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