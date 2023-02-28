Рубль во вторник подешевел к доллару на 3,25 копейки, к евро упал на 10,75 копейки, а к юаню остался без изменений

Рубль на открытии торгов Мосбиржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевел к доллару на 3,25 копейки, к евро упал на 10,75 копейки, а к юаню остался без изменений.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи во вторник по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов подешевела к доллару на 3,25 копейки, до 74,635 рубля, к евро подешевела на 10,75 копейки, до 79,3975 рубля, а к юаню осталась без изменений и составила 10,71 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль в начале торгов подешевел к доллару и евро.

—