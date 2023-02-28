 

МИД КНР: РФ и Китай договорились укреплять взаимодействие и вместе защищать интересы безопасности в Азии

28.02.2023, 7:45, Новости дня
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Россия и Китай провели новый раунд консультаций по делам Азии, в ходе которого договорились укреплять взаимодействие и координацию, а также вместе защищать интересы безопасности и развития региона, говорится в сообщении МИД КНР.

В документе говорится, что директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексей Овчинников и директор департамента по делам Азии МИД КНР Лю Цзиньсун 27 февраля в Пекине провели глубокий обмен мнениями по ситуации в Азиатском регионе, региональному сотрудничеству и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, согласились, что в текущей ситуации Китаю и РФ необходимо укреплять взаимодействие и координацию по делам Азии, совместно защищать интересы безопасности и развития региона, передает ТАСС.

Ранее в Госдепе заявили, что в конфликте в Украине Китай якобы встал на сторону России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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