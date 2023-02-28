«Жизнь превратилась в ад»

Пенсионеры, живущие в жилом комплексе Вустера (Челмсфорд-Корт, Великобритания), пожаловались, что их мучает неизвестный шутник, стучащий в дверь в течение 15 лет.

Они утверждают, что около четырех раз в неделю их сон нарушается таинственным стуком. Пенсионеров в закрытом жилом комплексе беспокоил таинственный дверной молоток в течение 15 лет, и они говорят, что теперь их жизнь превратилась в ад.

И хотя неприятности продолжаются уже полтора десятилетия, преступник до сих пор так и не поймали. 75-летний почтальон на пенсии Брин Робертс сказал, что он стал мишенью вскоре после переезда в комплекс в 2008 году.

– Мы не знаем, кто это, но это должен быть кто-то, кто активен зимой, – рассказал он. – Последние несколько недель я с трудом засыпал из-за грыжи, которая не стала легче от того, что какой-то придурок постучал в мои окна. Это немного обескураживает, потому что это происходит около 3:15 утра, и вы не встаете в это время утром, чтобы проверить достаточно быстро.

Жители говорят, что пытались поймать нарушителя спокойствия самостоятельно, но безуспешно, поскольку они наносят удары каждую ночь в разное время.

Теперь они хотят положить конец мучениям и надеются установить камеры видеонаблюдения в комплексе, чтобы раз и навсегда выяснить, кто стоит за беспорядками.

Другой житель, который не захотел называть свое имя, рассказал:

– Мы думаем, что это должен быть один и тот же человек, потому что они каждый раз стучат в одни и те же окна, двери и стены. Я пытался не спать, чтобы поймать их на месте преступления, но кто бы это ни был, он приходит в разное время и в разные ночи, поэтому это очень трудно предсказать.

Член совета Патрисия Агар, представляющая этот район, сказала, что около четырех жителей стали жертвами стука.

– Это давняя проблема, – сказала она. – Жители не знают, кто это, и они напуганы и напуганы. Они ходят в Челмсфорд-корт, потому что это защищенное и безопасное место. Это защищенное жилье, в которое постоянно вторгаются.

Полиция Западной Мерсии заявила, что проведет расследование инцидента и надеется положить конец затянувшейся саге.

Представитель полиции так прокомментировал происходящее:

– Как только мы поговорим с остальной частью команды и установим факты, мы сможем предоставить дальнейшие комментарии.