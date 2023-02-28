Мнение: О понимании демократии

Вот вроде палестинцы выбрали себе какое-то “неправильное” правительство. И тут же слышу массу разговоров на тему – вот, мол, как же так? “Не доросли” палестинцы до демократии. Может быть, и не надо восточным народам демократию “так сразу”? Говорят в основном, конечно, израильтяне и им сочувствующие. Но вообще и так, объективно говоря, понятно, что “Хамас” – те еще политики, и с ними на Ближнем Востоке проблем, безусловно, только прибавится.

Однако мне непонятно – при чем здесь демократия? Ущербная довольно логика. Стонущие насчет “незрелости” палестинцев ведь неявно исходят из весьма простого силлогизма: мол, демократический путь определения правительства – самый правильный и лучший из всех возможных; “следовательно”, любой политик, избранный демократическим путем, есть автоматически ТОЖЕ самый правильный и хороший! Если же “де-факто” мы видим, что избранный политик или политическая сила, мягко говоря, не очень хороши – значит, это или демократия какая-то “неправильная” (то есть выборы “должны быть” основаны на фальсификациях), или народ “неправильный”, “незрелый”.

Но это же чушь!

Копнув еще глубже, мы увидим под всеми этими логическими построениями еще более старое убеждение, вполне себе народнического толка: “НАРОД НЕ МОЖЕТ ОШИБАТЬСЯ”. То есть все, чего хочет народ на самом деле, в любом состоянии и в любой момент времени, есть правильное и должное “по определению”. А демократическая процедура тут принимается именно за наиболее адекватный способ определить, ЧЕГО ЖЕ хочет народ “на самом деле”. А если же народ хочет “каку”?! Ответ готов: это народ “незрелый”, фу! И ему вполне в таком случае позволительно сделать “а-та-та!”

А я бы предложил, во избежание всяких противоречий, относиться к происходящему с позиций настоящего ЛИБЕРАЛИЗМА. То есть признать право на свободное волеизъявление (“право на свободу”) за народами так же, как и за человеком. А ведь признавая человека свободным, мы оставляем ему право и на ошибки, не так ли? И все станет на свои места. Только ДЕЛАЯ ошибки и ИСПРАВЛЯЯ их, человек развивается. Народы, видимо, тоже.

А иначе получится, как с ПТУ-шником: ему выдали первую зарплату; добрые дяди искренне верили, что на он на эти деньги пойдет купит учебников, наймет репетитора и засядет готовиться к экзаменам в ВУЗ. А он, подлец, вместо этого пошел нажрался, закрутил с девицами легкого поведения и очнулся с фингалом под глазом в отделении милиции.

Так что ж теперь: прикажете впредь ему заработанные деньги не выдавать? Пусть “так” работает, всем спокойнее будет?.. (2006)