Исполнительным директором Союза отцов России стал председатель городского совета отцов Нижегородской области

Председатель городского совета отцов Нижегородской области Александр Заремба избран исполнительным директором Союза отцов России, сообщили в пресс-службе организации.

Заремба, известный многодетный отец из Нижнего Новгорода, руководитель Нижегородской Региональной Общественной Организации «Городской Совет Отцов», вступил в должность исполнительного директора Всероссийской Общественной Организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов». Это произошло на съезде всероссийской общественной организации, говорится в Telegram-канале союза.

«В данный момент времени избрания меня на пост руководителя Всероссийской Общественной Организации «Союз отцов» считаю высоким доверием со стороны лидеров отцовских движений из 57 регионов РФ и членов центрального Совета и Президиума Союза отцов России. В важнейший исторический момент для нашей Родины – РФ мы как никогда должны консолидироваться, сплотиться вокруг важнейшей задачи патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения традиционных семейных ценностей, помощи детям и семьям мобилизованных и добровольцев и, конечно, оказания гуманитарной помощи нашим бойцам на передовой, организацией патриотических центров в каждом регионе по обучению первой медицинской помощи», – сообщил Заремба.

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