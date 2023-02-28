Правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка и еще 92 организаций из России

Правительство Японии ввело санкции против ЧВК «Вагнер», Росбанка, Физического института им. Лебедева и еще 91 организации из России, следует из списков, опубликованных МИД Японии.

В список организаций из 73 пунктов, чьи активы в случае обнаружения будут заморожены, вошли НПО «Квант», судостроительный завод «Вымпел», Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина, ОАО «Радиоавионика», а также отдельно Росбанк, передает ТАСС.

В списке из 21 организации, в отношении которой вводятся экспортные ограничения, перечислены Федеральный центр двойных технологий «Союз», компания «Миландр», Институт физики полупроводников им. Ржанова СО РАН, холдинг «Росэлектроника», а также Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Кроме того, правительство Японии ввело санкции, включающие заморозку активов в случае их наличия, в отношении 48 лиц из России, включая заместителя министра обороны Виктора Горемыкина и главу концерна «Калашников» Алана Лушникова.

Списки разделены на две части и состоят из санкционного перечня по РФ (39 человек) и отдельно по лицам из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (девять человек). В первом числятся начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, его заместитель Борис Рапопорт, ряд сотрудников Генерального штаба Вооруженных сил РФ, а также Турпал-Али Ибрагимов, названный родственником Рамзана Кадырова.

Напомним, в конце января Япония ввела санкции против 36 россиян и ряда российских организаций, а также запретила экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий.

—