 

Российские учёные впервые исследуют мягкие ткани древнего медведя

28.02.2023, 6:00, Разное
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Якутские учёные впервые исследовали древнего медведя возрастом 3460 лет, у которого сохранились мягкие ткани. Как пишет NTD, сотрудники Музея мамонта взяли образцы тканей для проведения гистологических, клеточных, микробиологических и вирусологических исследований. Кроме того, специалисты сделают морфологическое описание. По их мнению, древний медведь очень похож на современных.

Впервые учёные исследуют древнего медведя, у которого сохранились мягкие ткани. Вскрытие проходит в лаборатории Музея мамонта в Якутске.

Останки животного нашли на острове Большой Ляховский в восьми километрах от устья реки Большой Этерикан. Части туши показались из вечной мерзлоты, и её заметили оленеводы. Это оказался целый хорошо сохранившийся медведь. Раньше удавалось найти только кости скелета и черепа.

МАКСИМ ЧЕПРАСОВ, научный сотрудник Музея мамонта: Эта находка единственная в мире, аналогов не имеет. Полная туша ископаемого бурого медведя. Абсолютный возраст 3460 лет.

Учёные взяли образцы тканей для проведения гистологических, клеточных, микробиологических и вирусологических исследований. Они также извлекли мозг животного. Кроме того, специалисты сделают морфологическое описание. По их мнению, древний медведь очень похож на современных.

Найденное животное — это медведица. Она успела вырасти до полутора метров и весила почти 80 килограммов. Самка дожила примерно до двух-трёх лет. Умерла из-за травмы позвоночника. Учёные извлекли из её желудка остатки птичьих перьев и растений.

Пока непонятно, как медведица попала на остров. Сейчас он отделён от материка проливом Лаптева. Его ширина — 50 километров. Возможно, медведица переплыла пролив. А, возможно, 3500 лет назад теперешний остров был частью материка.

Ляховские острова богаты палеонтологическими сокровищами. Они привлекают учёных и охотников за мамонтовой костью.

Дата выхода в эфир 25 февраля 2023 года. 

 


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