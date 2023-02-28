 

Эрдоган пообещал восстановить разрушенные землетрясением провинции за год

28.02.2023, 6:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен практически полностью восстановить пострадавшие в землетрясениях города за год, пишет Hürriyet Daily News. Глава государства извинился перед гражданами за недостаточно оперативную работу чрезвычайных служб в первые дни после катаклизма и пообещал в сотрудничестве с различными специалистами построить новые дома, которые будут устойчивее, красивее и лучше.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал за год почти полностью восстановить разрушенные землетрясением провинции, пишет Hürriyet Daily News. Власти намерены принять существенные меры для быстрого появления новых жилых районов и возвращения к нормальной жизни.

«Мы намерены наладить жизнь ещё лучше, чем раньше, — вот почему я прошу граждан моей страны дать мне один год», — заявил Эрдоган 27 февраля во время посещения Адыямана — одной из 11 пострадавших провинций. Он пообещал «за год практически вылечить раны от землетрясений» и подчеркнул, что правительство Турции «всегда исполняло обещания и решало проблемы, которые считались неразрешимыми».

В своей речи лидер страны попросил у жителей Адыямана прощения за задержки в работе соответствующих государственных учреждений, включая Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в первые дни после катаклизма. «В первые дни из-за опасных последствий землетрясения и плохой погоды мы не смогли организовать работу в Адыямане так, как хотели», — признался Эрдоган. Президент добавил, что в правительстве знают о тяжёлом положении в провинции и «сделают всё необходимое» для его исправления.

Глава государства подчеркнул, что во всех 11 разрушенных провинциях уже начались восстановительные работы, а в марте и апреле они продолжатся с ещё большей интенсивностью. «Я хочу обратиться ко всем жителям этих провинций, пострадавших в землетрясении: не покидайте свои города навсегда! Мы построим для вас дома, которые будут ещё устойчивее, красивее и лучше», — заверил Эрдоган.

Лидер Турции напомнил, что разрушенные города со своей тысячелетней историей, богатой культурой и сильной экономикой составляют основу страны. По его словам, правительство разрабатывает план их восстановления в сотрудничестве с учёными, инженерами, архитекторами и урбанистами. Президент также отметил, что власти введут новую систему по предупреждения о стихийных бедствиях, в рамках которой проведут необходимые изменения в городах по всей Турции, пишет Hürriyet Daily News. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.23 / За 30 лет Китай увеличил объем ВВП в 36 раз, а Россия лишь в 1,5

23.12.22 / Павел Прилучный снялся вместе с Зепюр Брутян в сериале «Предпоследняя инстанция»

22.02.22 / СМИ: Раздевшейся догола у церкви в Москве блогерше грозит уголовное наказание

28.01.21 / Скандалы: «Коробка из под ксерокса» комнаты №514

18.11.22 / “Столько лет мечтал о дочке”: первый фотограф Натальи Водяновой отреагировал на ее найденную сестру

02.12.22 / Свежий тренд зимы-2023 – круглый маникюр: ключевые особенности и самые модные дизайны сезона

04.03.22 / Когда пересечем границу

17.11.20 / В США социальные активисты блокируют вход в вузы для «привилегированных» студентов

18.08.22 / Умерших пауков переквалифицировали в биороботов, которые хватают предметы

19.10.22 / В парках Москвы высадили более 6600 именных деревьев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика