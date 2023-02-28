 

Мнение: Павловский придумал оранжевую угрозу?

28.02.2023, 5:10, Разное
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У Чадаева хорошо про Павловского на Украине – интересная версия:

“Также никто не понял самих механизмов формирования заказа и борьбы за него. Скажем, только ленивый не написал о том, как «Павловский сдал Украину». И никто так и не сообразил, что «сдача Украины» была произведена с единственной целью — получить подряд в России. Дело в том, что пространства для победы на украинской кампании у Павловского не было: если бы победил Янукович, это было бы приписано кучмовско-кремлёвскому админресурсу, а начальство в Москве и Киеве принялось бы «отливать бронзой». А оранж-2004 удалось продать как победу гениальных политтехнологий нового поколения над админресурсом, и через это построить контекст, в котором вся наша политсистема превращается в машину по борьбе с оранжевой угрозой. И уже здесь возникает заказ — не столько лично Павловскому, сколько вообще всей интеллектуальной обслуге” (А.Чадаев, 2008)

Источник: Размышления вольного социолога


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