Врач предупредил о начавшихся разрушительных процессах в организме Михаила Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили критическое: он теряет вес, разрушается мышечная и костная ткань, могут начаться необратимые процессы, сообщил врач консилиума при аппарате омбудсмена Грузии Георгий Григолия.

Григолия отметил, что при дальнейшем снижении веса до 55 кг в организме начнутся необратимые процессы, он может быть прикован к постели. Врач заявил, что экс-президент Грузии не получает адекватное лечение, поэтому его организм разрушается. По его словам, сейчас Саакашвили весит 64 кг, но тенденция потери веса сохраняется, передает РИА «Новости».

Ранее врачи аппарата омбудсмена осмотрели Саакашвили 19 февраля. В официальном заключении группы врачей сказано, что у него начался процесс саморасщепления тканей организма, атрофия мышц, кахексия четвертой степени, периферическая и вегетативная невропатия.

Напомним, председатель грузинского парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе назвал «оскорбительным» заявление МИД Украины по решению Тбилгорсуда оставить в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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