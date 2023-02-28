 

Экс-президент Молдавии Додон призвал власти республики сохранить нейтралитет и не втягивать страну в конфликт на Украине

28.02.2023, 4:59, Новости дня
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики должны сохранить прописанный в конституции нейтралитет и не втягивать Молдавию в конфликт на Украине.

Додон сообщил в эфире национального телеканала «Прайм», что власти Молдавии должны сохранить нейтральный статус, так как это единственное, что защищает республику от вовлечения в военные конфликты, передает ТАСС.

Он подверг критике решение властей Молдавии увеличить расходы на оборону, назвав это ошибочным подходом. Додон указал, что у республики есть другие приоритеты – экономические и социальные.

Он назвал ошибочной позицию руководства Молдавии, которое, по его мнению, втягивает страну в конфликт на Украине, предоставляя территорию страны для транзита товаров украинской армии. Додон подчеркнул, что это уже можно считать нарушением нейтралитета со стороны властей Молдавии, которые вовлекают страну в чужой конфликт.

Накануне Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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