Hill – большинство американцев поддерживает проверку умственных способностей пожилых политиков

В США 77% избирателей согласны с предложением кандидата в президенты республиканки Никки Хейли о проведении обязательной проверки умственных способностей политиков старше 75 лет, приводит The Hill результаты недавнего опроса Fox News. Как отмечает издание, высказывание Хейли — очевидный выпад против действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, которым сейчас 80 и 76 лет соответственно.



AP

Подавляющее большинство американцев поддерживает предложение кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли об обязательной проверке умственных способностей политиков старше 75 лет, пишет The Hill со ссылкой на новое исследование общественного мнения. В опросе Fox News, который проводился с 19 по 22 февраля среди 1006 зарегистрированных избирателей, 77% участников высказались за проведение тестирований для пожилых политиков, в то время как 20% проголосовали против, а 3% отказались занять ту или иную сторону.

Как объясняет издание, призыв Никки Хейли проводить проверки умственных способностей старых политиков — это очевидный выпад против действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа, которым сейчас 80 и 76 лет соответственно. В интервью Байден заявил, что беспокойство о его возрасте «совершенно обоснованно», однако этот параметр не повлияет на его решение о возможном переизбрании. Газета напоминает, что нынешний глава Белого дома — старейший лидер Соединённых Штатов в истории. На момент вступления в должность в случае переизбрания ему будет 82 года.

В статье отмечается, что 43% опрошенных республиканцев также хотели бы выдвижения Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии, в то время как 28% поддержали губернатора Флорида Рона Десантиса, а Хейли и бывший вице-президент Майк Пенс получили по 7%. Пока о своём желании баллотироваться на республиканских праймериз официально заявили только Трамп и Хейли, но другие их однопартийцы, включая Пенса и Десантиса, по слухам, обдумывают такой шаг. В то же время более половины избирателей-демократов хотели бы видеть в качестве кандидата от своей партии не Байдена, притом что 44% всех опрошенных одобрительно относятся к его действиям на посту президента, пишет The Hill.