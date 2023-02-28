 

BFM TV – французские животноводы с трудом сводят концы с концами

28.02.2023, 4:40, Разное
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Инфляция ударила по производству молока во Франции: фермеры из Верхней Гаронны пожаловались на резко выросшие расходы, которые невозможно компенсировать повышением цен на конечный продукт. При этом условия труда в этом секторе продолжают ухудшаться, а число молочных хозяйств неуклонно сокращается, рассказывает BFM TV.

Дидье и сын Александр сегодня приступили к работе в 5 часов утра. Сейчас 17 часов, а их рабочий день ещё далеко не закончен.

АЛЕКСАНДР ПАРЕР, производитель молока и сын Дидье: Мы начали дойку, она занимает примерно 12 часов. 

ЖУРНАЛИСТ: Это вторая дойка?

АЛЕКСАНДР ПАРЕР: Да, вторая за день.

Семья Парер владеет этой животноводческой фермой уже больше 60 лет. Здесь ежедневно каждая из 90 коров производит по 25 литров молока. Первый этап дойки — подключить этот аппарат к вымени животного.

АЛЕКСАНДР ПАРЕР: Дойка началась. Как закончится, он отключится сам по себе.

Эта профессия стала для них призванием, но условия труда продолжают ухудшаться. Смен не всегда хватает.

ДИДЬЕ ПАРЕР, производитель молока и отец Александра: Раньше в этом кантоне насчитывалось по крайней мере с десяток молочных ферм, а сейчас только две.

Причина очевидна: Дидье и Александр работают по 70 часов в неделю, при этом зарабатывают меньше 700 евро (в месяц. — ИноТВ).

АЛЕКСАНДР ПАРЕР: Занимает много времени, которое не всегда оплачивается так, как нужно.

За последние месяцы стоимость молока подскочила на 16 процентов, однако семейство Парер этого не заметило, настолько выросли расходы.

ДИДЬЕ ПАРЕР: С финансовой точки зрения это настоящая головная боль. Удобрения выросли в цене примерно с 350 евро за тонну до 900 евро. Представляете?

В департаменте Верхняя Гаронна осталось только около сотни молочных производств. Предполагается, что через 10 лет почти половина из них исчезнет.

Дата выхода в эфир 26 февраля 2023 года.


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