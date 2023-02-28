Финал Системы РФ

Скончался Глеб Павловский, человек, прошедший путь от политтехнолога к археологу российской власти.

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КОЛЕСНИКОВЫМ АНДРЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КОЛЕСНИКОВА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

При встречах с Глебом Олеговичем я всегда вспоминал первую же строчку «Машеньки» Набокова: «Лев Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно». При чтении его статей еще допутинского периода, часто публиковавшихся, например, в еще доминировавшей тогда в разношерстных интеллигентских кругах «Независимой газете», казалось, вывихнуть можно не язык, а мозги, столь нарочито орнаментальной казалась словесная вязь — просто Венский сецессион какой-то.

Кто бы мог подумать, что из-под этого пера вырастет целая, как он сам определял это понятие, «Система РФ», не страна, а именно Система, как когда-то было принято называть советскую власть. И если Путин — голем, то на глиняном теле этого голема есть отпечатки пальцев Глеба Павловского, чего политтехнолог никогда не скрывал. Как не скрывал и авторства многих электоральных планов и терминов, например, «суверенной демократии» — это была констатация того, что путинская модель авторитаризма полностью созрела.

Впрочем, голем, как и положено, зажил отдельной от своего демиурга жизнью, а сам демиург встал к нему в достаточно жесткую оппозицию, сосредоточившись на анализе происходящего.

Анализе чрезвычайно глубоком, потому что Павловский знал, где искать предметы особенно пристального изучения.

Когда писалась первая программа Путина — программа реформ, Павловского можно было часто видеть в одиночестве с ноутбуком в кафе в «Александр-хаусе» напротив Дома на набережной, где квартировал Центр стратегических разработок, готовивший стране новую счастливую жизнь в новом тысячелетии. Планы завершения реформ и установления просвещенной автократии оказались типичной советской незавершенкой, над котлованом которой стали строить старомодную сталинскую громаду на манер, как выяснилось чуть позже, здания КГБ на Лубянке. Павловский приложил много сил для того, чтобы превратить Путина в этакого Чингисхана с ноутбуком. Политтехнолог создал и возглавил Фонд эффективной политики, ФЭП, строивший Путина образца первых двух сроков. После 2012 года строить уже было нечего — от строительства голем, укрепивший свои глиняные ноги какой-то новой субстанцией, перешел к разрушению. В том числе того, что построил в первые годы правления сам.

Глеб Павловский. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Это был, мягко говоря, тяжелый эпизод в биографии Павловского, как непростыми были и отдельные периоды в личной истории его диссидентства. О чем хорошо известно, как известно его ученичество у историка Михаила Гефтера.

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Глеб Павловский. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

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