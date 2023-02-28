Мнение: О добром русском и его небратьях… Старая притча на современный лад?

По преданию, эту притчу рассказал сам Иисус Христос, а евангелист Лука добросовестно её записал в своём Евангелии. Некий человек шёл из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шёл тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошёл, посмотрел и прошел мимо.

Самаритянин же, проезжая, нашёл на него и сжалился и перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нём; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам?

Очень древний и хорошо известный рассказ. Где же от него мостик в современность?

Тут надо понимать, что самаритяне поначалу были, образно говоря, братьями иудеев. Согласно традиции самаритян, они — часть народа Израиля, хранящая верность его подлинному наследию. Ну, примерно как русские сейчас считают себя хранителями «истинных ценностей», а также единственно правильной веры. К тому же самаритяне производили себя от библейского Иосифа, а потому претендовали на некое старшинство над прочими коленами Израилевыми. Что иудеев, понятное дело, страшно раздражало. И они регулярно искали в текстах — и, конечно же, находили, почему Храм должен быть непременно в Иерусалиме, а не в какой-то там «болотной» Самарии. Ну и вообще…

Ко времени Иисуса взаимная вражда достигла той стадии, когда уже и рядовые иудеи молились за столом «Господь, благодарю Тебя за то, что не создал меня женщиной, рабом и самаритянином» (ну типа, «Дякую тобі, Боже, що я не москаль»). И, разумеется, осуждали всех тех, кто не собирался такой новой традиции следовать.

Теперь ещё о деталях притчи. Фразу «некий человек шёл из Иерусалима в Иерихон» современники считывали однозначно. В Иерусалиме был Храм, и это — религиозный центр, то есть место отправления культа со строгими правилами, а в Иерихоне процветала торговля и там было много злачных мест. То есть, некий человек шёл явно поразвлечься — с деньгами и в роскошных одеждах. Отсюда и нападение разбойников, которые не просто ограбили жертву, но и раздели её. И это, скорее всего, было понятно и священнику, и левиту. Которые отказали в помощи не человеку, но грешнику, сочтя сам инцидент с ним — Божьим наказанием нечестивцу. Наверное, так украинцы сейчас относятся к тем «отщепенцам», которые не спешат предавать анафеме всё русское, и особенно — к последователям православной церкви.

Самаритянин же как человек гонимый и презираемый «свідомими іудеями», возможно, узрел в пострадавшем от разбойников человеке, вероятнее всего — отнюдь не соплеменнике, родственную душу. Ведь осматривая жертву, он наверняка увидел следы сандалий тех, кто проходили мимо ранее. А поскольку то были священник и левит — люди в тщательно регламентированных одеждах, — не составило труда восстановить всю картину. И увидеть, как именно поступили эти «щирі іудеї» с пострадавшим от разбойничьего нападения братом по вере. Отсюда и мотивация самаритянина помочь не столько представителю враждебного народа, сколько собрату по несчастью.

Ну а тот факт, что для помощи он использовал масло и вино — если греческий оригинал воспроизводить дословно, это будут елей и вино — тоже говорил современникам о многом. В Библии возлияние елея и вина упоминается как часть ритуала священных жертвоприношений Господу. Поскольку эти предметы были у самаритянина, вероятно, он также направлялся в Иерусалим, а значит, был с иудеями одной веры. Ну и деньги, которые он отдал хозяину гостиницы, чтобы тот позаботился о пострадавшем, вероятно, также были припасены для отправления религиозных обрядов. Это позволяло всем оценить реальный масштаб жертвы ближнему, которую принёс презираемый «справжніми іудеями». Ведь тот не просто отдал самое необходимое, но ещё и отказался от какого-то «бонуса от Господа». Опять же, выражения «последнюю рубашку отдаст» и «рубаха-парень» — они из русского языка…

Вражда иудеев и самаритян длилась долго. Веками. Сейчас вот украинские лидеры говорят, что у России с Украиной нормальных отношений не будет ещё ближайшие сто лет. И украинцы этого правда хотят — именно так, навеки в ссоре?

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