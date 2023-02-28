Мнение: Гребаный совок



Сегодняшний номер.

С горя продолжаю покупать в киосках журнал «Эксперт». Вырождение в нем, как и во всей стране, идет сокрушительными темпами, но он остался единственным общественно-политическим толстым журналом (на страну в 140 млн. рыл) – а я привык за 30 лет читать общественно-политические журналы.

Но последний номер вообще потряс. На обложке, выдержанной в черно-красных тонах, крупно: «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». И чуть более мелко: «4-6% роста ВВП предполагает экономическая часть Послания Президента».

Да вашу ж мать! Это ведь уже в чистом виде газета Правда! Что они пишут, дебилы конченые? Какие 4-6% в год в стране, ввязавшейся в идиотскую и уже проигранную войну со всем миром, обложенной санкциями по самые ноздри?

Однако внутри номера безумие прогнозов принимает уже откровенно фантасмагорический характер. Читаем в «главной статье номера», посвященной, понятное дело, Спасланию президента.

«Экономическая программа, заявленная президентом Путиным в послании, создает для российской экономики возможность быстро перейти к темпам роста в 7-10% годовых» (то есть, поясняет Сапожник, российская экономика будет расти не хуже «азиатских тигров» в их лучшие годы). «Более того, мы полагаем, что уже в 2023-24 гг. наша экономика может показать рост ВВП в 4-6% годовых, превзойдя текущий прогноз правительства… и даже более оптимистичный прогноз МВФ в 0,8% роста в 2024-м».

Ну а редакционной колонке всё закручено еще более радужно:

«Россия давно хотела, но никак не могла войти в пятерку самых крупных экономик мира (если мерить по размеру ВВП по паритету покупательной способности). В 2020 году эта пятерка выглядела так: Китай, США, Индия, Япония, Германия. И Россия – шестая. Так вот теперь, на фоне реально гигантских проблем Германии и Японии, попадание нас в пятерку в ближайшие пару лет неизбежно. Возможно, сразу на четвертое место.

А там, глядишь, и на пятое кто-то из «наших» подтянется. И останутся американцы одни…»



С одной стороны, нет сомнений, что редакторы бедового еженедельника писали это всё, будучи под кайфом – на трезвую голову такого не придумаешь. Но с другой – я впал в тяжелое раздумье: каких, блин, «наших»? Я в мире из «наших» знаю только Белоруссию. Это, стало быть, картофельная латифундия Лукашенки должна через два года подняться на 5 место в рейтинге крупнейших экономик мира?!

Тогда всё понятно.